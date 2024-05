Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

„Nie wieder ist jetzt“, hieß es nach dem 7. Oktober 2023. Aber ziemlich schnell war klar, dass dieses „Nie wieder“ in etwa die Widerstandsfähigkeit von Pappmaché hatte. Mittlerweile ist mehr als ein halbes Jahr seit dem genozidalen Angriff der Hamas auf Israel vergangen, und anstelle von Solidarität mit dem jüdischen Staat erlebt der multikulturelle Teil der westlichen Welt (im Gegensatz zu Osteuropa und dem Baltikum) eine Welle an Judenhass, wie man ihn sich im 21. Jahrhundert in fortschrittlichen Ländern nicht hätte vorstellen können. Im Westen geht jetzt beides zugleich: Rücksicht auf Männer nehmen, die sich als Frauen identifizieren, und vermummt „Tod den Juden“ rufen.

Seit dem Oktober kam es zu tödlichen Überfällen auf Juden, es kam zu Menschenjagden, es gab unzählige antisemitische Demos und Schmierereien, an den Universitäten darf der hamas-affine Mob wochenlang „Protestcamps“ unterhalten, in Kultur und Wissenschaft wird der Boykott Israels gefordert, drei EU-Staaten halten den Zeitpunkt für angemessen, einen noch immer höchst fiktiven Staat Palästina anzuerkennen, und die deutsche Regierung gibt bekannt, Netanjahu im Fall der Fälle verhaften zu wollen.