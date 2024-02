So erreichen Sie Ingo Way:

In Deutschland ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Aber nicht etwa wegen der Bestrebungen von Innenministerium und Verfassungsschutz, nicht strafbare, also vollkommen zulässige Meinungsäußerungen unter Extremismusverdacht zu stellen, sofern sie das „Staatswohl“ beeinträchtigen oder den Staat „verächtlich machen“; nicht wegen der vereinten Anstrengung von Politik und Medien, jegliche grundlegende Kritik an der Migrations-, Energie- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition in die rechtsradikale Schmuddelecke zu stellen; auch nicht wegen der im akademischen Milieu üblichen und von dort in die gesamte Gesellschaft ausstrahlenden Mobbing-Mentalität gegenüber Autoren und Wissenschaftlern, die bei Themen wie Gender, Klima oder Islam andere Ansichten vertreten, als es die Orthodoxie vorsieht.

Nein, die Meinungsfreiheit ist vielmehr gefährdet – so sehen es jedenfalls viele Akteure im deutschen und internationalen Kunst-, Kultur- und Universitätsbetrieb –, weil das Bundesland Berlin nach den Vorfällen auf der Berlinale erneut darüber nachdenkt, eine Antisemitismusklausel für die Kulturförderung einzuführen, damit, wie es Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) in den ARD-Tagesthemen formulierte, „diejenigen kein Geld mehr vom Staat bekommen, die antisemitisch sind“. Oder weil der Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt (FDP) forderte, die staatliche Förderung für die Berlinale ganz einzustellen.