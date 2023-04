In Berlin wird das Rad immerzu neu erfunden. Mit Alfred Döblin kam die Neue Sachlichkeit, mit Fassbinder der Neue Deutsche Film. Rainer Fetting war Star der Neuen Heftigen, und Judy Lybke brachte die Neue Malerei in die eigentlich recht unmalerische Nachwende-Stadt mit der tiefen Mauernarbe. Berlin, die Abrissbirne für die deutsche Seele, wie Peter Fox einst in seinem Song „Alles neu“ fabulierte, ist trotz aller Häme noch immer Innovationsmotor für die träge Restrepublik. Selbst als ein paar Hipster vor einigen Jahren mit dem Cold Brew den Aufgusskaffee neu erfanden, hielt man das in einigen Coworking-Cafés von Kreuzberg bis Mitte für den „Hot Shit“ der Barista-Kunst – und nicht für das, was es ja eigentlich war: Kalter Kaffee!

Denn das ist das eigentliche Problem bei der permanenten Runderneuerung der Themen, Trends und Teesorten: Die allermeisten Innovationen gibt es leider schon. Und nicht immer ist das vorangegangene Downgrade notgedrungen schon die schlechtere Vorversion vom aktuellen Ballyhoo. Bei dem unentwegten „Tempo! Tempo! Tempo!“, das die alte Sechstagerenn-Perle Berlin seit über hundert Jahren durch ihre Straßen pfeift, wirkt manches einfach nur erschöpft und vor allen Dingen geschichtsvergessen.