Der politische Quereinsteiger und ehemalige Staatssekretär Thomas Sattelberger geht mit der Ampel hart ins Gericht. Kurzzeitig gehörte er der Regierung an, doch nach Frust über die Ineffizienz des politischen Betriebs hat er das Handtuch geschmissen. Es fehle politische Führung und echte Zusammenarbeit, sagt Sattelberger im Cicero Podcast Politik. Die Regierung erinnere ihn an einen „alten bürokratischen Konzern“ aus den 1990er Jahren, so der ehemalige Manager und Buchautor heute.

Thomas Sattelberger ist Diplom-Betriebswirt und war unter anderem bei Daimler Benz, der Lufthansa und Continental. Zuletzt war er als Personalvorstand bei der Deutschen Telekom. 2015 trat er in die FDP ein und wurde für seine Partei 2017 Mitglied des Bundestages. Ende 2021 wurde er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. Knapp ein halbes Jahr später legte er seine Ämter nieder. Offiziell gab er gesundheitliche Gründe an, doch im Cicero Podcast spricht er über die wahren Hintergründe.

Sattelberger fordert einen radikalen Neuanfang, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft. Auch in den Konzernen fehle es oft an Innovationsfreunde und Beweglichkeit. Es brauche eine Freude zum Aufbruch, es gebe riesige Potentiale durch den technologischen Umbruch, doch oft finde man nur Trägheit. Sattelberger kritisiert aber auch eine modern wirkende Wirtschaft, die Trends hinterherjage. Die Work-Life-Balance-Philosophie könne wie eine „zähe Soße“ sein, die sich über Deutschland ergieße.

Volker Resing (li.) und Thomas Sattelberger in der Cicero-Redaktion

„Wenn ich New Work in Old Business mache, kann ich es im Grunde sein lassen“, so der Grenzgänger zwischen Politik und Wirtschaft. „Ein paar Ikea-Möbel mehr oder weniger machen den Braten nicht fett.“ New Work in New Business, das mache Sinn, sagt der Buchautor. Zuletzt ist von ihm im Verlag Herder erschienen: „Radikal neu. Gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft“.

Das Gespräch wurde am 6. November 2023 aufgezeichnet.

