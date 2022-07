Es genügte in diesem Fall nicht, unmittelbar nach ihrer Nominierung, noch vor der Verkündung der Entscheidung für die 42-Jährige am 15. Juni, Twitters Gedächtnisloch zu nutzen und dort jene (unwidersprochen) 10.000 Tweets verschwinden zu lassen, die die Kandidatin in den vergangenen Jahren abgesetzt hatte, was bereits die Frage aufwirft, ob sie daneben überhaupt noch Zeit für sinnvolle Tätigkeiten erübrigen konnte, für die jemand Geld oder Gehalt zu zahlen bereit war. Es genügte Paus auch nicht, Frau Ataman ab dieser Sekunde ein striktes Sprechverbot zu erteilen. Die Kandidatin verstummte komplett, was eigentlich schon Beweis genug war für ein Misstrauen selbst der neuen sogenannten Familienministerin in eine Denkweise, die das Land, in dem sie geboren wurde und in dem sie studieren konnte, als durch und durch rassistisch verseucht wähnt. Nein: Die fürsorgliche Belagerung dauert an, wie wir sehen.