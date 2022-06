Designierte Antidiskriminierungsbeauftrage Ferda Ataman - Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Kartoffeln werfen

Ferda Ataman soll Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung werden. Ihre Kritiker sind in Rage, Ataman sei eine linke Ideologin und Spalterin, sagen sie. Aber was genau ist eigentlich links an einer Aktivistin, die Diversität in Chefetagen fordert und voller Verachtung über Arbeitslose spottet?