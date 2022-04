In der feministischen Zeitschrift Emma hatte diese Mutter einen offenen Brief an den Queer-Beauftragten Lehmann veröffentlicht. Darin beschreibt sie, welche Verwirrung inzwischen in deutschen Klassenzimmern herrscht: „Ich war sehr überrascht, als meine Tochter mir erzählt hat, mit welcher Leichtigkeit sich Mitschüler:innen von ihr in der Oberstufe inzwischen als pansexuell (ich musste erst einmal googlen, was das heißt), bisexuell, homosexuell und auch mehrere Schülerinnen als transsexuell bezeichnen. Bei dieser Gemengelage, wo den Kindern täglich auf Instagram & Co. vorgelebt wird, dass Anderssein mehr Klicks bringt und Aufmerksamkeit erzeugt – fragt sich das durchschnittlich heterosexuelle Kind inzwischen, ob mit ihm alles in Ordnung ist, ob es ,anders‘ ist.“ Und sie befürchtet: „Diese Kinder finden sich nicht, sie verlieren sich. Und sie brauchen sehr viel Begleitung und Unterstützung.“