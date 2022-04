Anne Spiegels Versagen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr ist inzwischen weithin bekannt: Ihre größten Sorgen galten der eigenen Außenwahrnehmung, dem „Wording“, der Frage, wie sie angesichts von Zerstörung und am Ende mehr als 130 Toten eine gute Figur abgibt, obwohl sie es als zuständige Umweltministerin unterlassen hat, vor der Gefahr rechtzeitig zu warnen. Auch das korrekte Platzieren von Gendersternchen im Wort „Campingplatzbesitzer“ stand sehr weit oben auf der Prioritätenliste der stellvertretenden Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die sich – wie am Wochenende bekannt wurde – nach der Flut in einen vierwöchigen Frankreichurlaub begab. Um später vom linken Flügel der Grünen in ein Bundesministerium befördert zu werden.