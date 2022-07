In der vergangenen Legislaturperiode hatte bereits die Große Koalition ein „Konzept zur Fortentwicklung der Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen“ vorgelegt. Diese siebenseitige Problemanalyse, die der Redaktion vorliegt, stellt fest, es gelte auch für Medizinstudenten das Gebot, „dass niemand verpflichtet ist, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken“. Dementsprechend würden einige Hochschulen anbieten, im Rahmen des Praktischen Jahres auf freiwilliger Basis operative Schwangerschaftsabbrüche zu verfolgen. Das Thema aber sollte wegen der Problematik „vorrangig in der Fort- und Weiterbildung“ aufgegriffen werden, heißt es in dem Papier. Damit aber ist die Bundesregierung raus. „Für die ärztliche Fort- und Weiterbildung hat der Bund keine Regelungskompetenz“, erklärt das Bundesgesundheitsministerium auf Cicero-Anfrage und erteilt damit dem Ansinnen der Familienministerin zunächst eine Absage.