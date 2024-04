Es war eine Revolution, vor allem am Frühstückstisch. Besonders für Kinder war es der Stoff, aus dem die süßen Träume sind, aber auch viele Erwachsene goutierten und goutieren Nutella nach wie vor. Für viele Ernährungswissenschaftler und auch Kinderärzte ist es eher ein Stoff, der direkt aus der Hölle kommt. Denn die „Nuss-Nougat-Creme“ besteht zu 56 Prozent aus Zucker und zu über 20 Prozent aus Palmfett. Wer sich also allzu regelmäßig Nutella-Brote schmiert oder als Kind schmieren lässt, hat sehr gute Chancen, an Adipositas und später an anderen beliebten Volkskrankheiten zu leiden. Der Kardiologe und Internist Stefan Waller bezeichnete den Frühstücks-Hit gar als „echten Kardio-Killer“.