16 schwarze Schaumstoffwürfel sind aufeinandergestapelt zu einer Wand. Auf dieser steht: „§219a“. In dem kleinen Video, das die SPD-Bundestagsfraktion auf Twitter postete, springen dann Abgeordnete lachend durch die Wand. Heute hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalition diesen Paragrafen aufgehoben. Er hatte „Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft“ unter Strafe gestellt. Nun ist der Jubel groß. Nach der Abstimmung haben sich die Abgeordneten der Regierung in Richtung Besuchertribüne erhoben und applaudiert. Dort saßen Aktivistinnen, die seit Jahren für diese Abschaffung gekämpft hatten. „Was ein Moment“, so der Twitter-Kommentar der Fraktion, garniert mit einem Herzchen-Smiley. Im Anschluss an die Sitzung wurde zum Empfang geladen. Es gebe was zu feiern, hieß es. Und „An der schönen blauen Donau“ wurde dem Würfelvideo als Begleitmusik unterlegt.

#219a ist Geschichte – das haben wir gerade im Bundestag beschlossen! Ein wichtiges Signal für die Selbstbestimmung von Frauen! Und ein wichtiger Schritt in Richtung eines modernen Strafrechts!