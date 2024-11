Der Theologe streitet mit dem Theaterwissenschaftler über die Rolle der Kirchen in den aktuellen politischen Krisen. Was bewirken Äußerungen der Bischöfe und was nicht? Und wie sieht es mit der Nächstenliebe gegenüber AfD-Anhängern aus? Bischof Wilmer warnt vor Verharmlosung. Die Dinge müssten beim Namen genannt werden; vieles, was da geäußert werde, sei einfach gruselig, so Heiner Wilmer. „Jede Ideologie ist der Tod der Freiheit.“



Bernd Stegemann mahnt die Kirchen, sich wieder um das Zentrum des Glaubens zu sorgen. In der Gesellschaft würden die übrig gebliebenen Glaubenspartikel ein Eigenleben führen, das sei gefährlich. Der entscheidende Fehler der Debatten, etwa in der Corona-Zeit, sei der Rigorismus, so Stegemann. Da haben die Kirchen zu wenig mäßigend eingegriffen, meint er.



Polarisierte Debatten, Kulturkämpfe um Identitätspolitik – muss die Kirche nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden? Zu viel Politisierung des Glaubens sei der falsche Weg, entgegnet Heiner Wilmer. Bischöfe seien nicht die besseren Politiker. Es gebe ein Missverständnis, sagt der Bischof: „Im Zentrum des Evangeliums steht nicht Moral, sondern im Zentrum steht Erlösung.“

Zu der Debatte ist von Stegemann aktuell folgendes Buch erschienen: Was vom Glauben bleibt. Auswege aus der atheistischen Apokalypse (Klett-Cotta). Heiner Wilmer hat in diesem Herbst folgenden Band veröffentlicht: Herzschlag: Etty Hillesum. Eine Begegnung (Verlag Herder).

Bernd Stegemann (li.), Bischof Wilmer und Volker Resing in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 16. Oktober 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



