Die Liste der absurden bürokratischen Vorschriften ist verzweifelt lang: Bulgarien nimmt nur an bestimmten Werktagen bis 14.00 Uhr ausgewiesene Flüchtlinge zurück, immer nur zwei am Tag und nur per Linienflug nach Sofia. Nach Griechenland darf nicht abgeschoben werden, so haben es deutsche Gerichte geurteilt, da sie dort nicht so gut versorgt werden wie hier. Sollte doch eine Abschiebung gelingen, kann der Flüchtling direkt nach Deutschland zurückkehren, und dann beginnt das gesamte Verfahren wieder von vorne. Eine Website, wo alle Möglichkeiten aufgelistet sind, wie man sich einer Abschiebung entziehen kann, wurde vom Innenministerium mitfinanziert. Wer bis hierher noch nicht verrückt geworden ist, hat gute Nerven oder ist der Bundeskanzler. Die wenigen Beschlüsse, die seine Regierung nach dem Messer-Attentat von Solingen angekündigt hat, sind den anstehenden Landtagswahlen geschuldet. Ob sie jemals kommen, darf bezweifelt werden. Die Grünen haben bereits Ablehnung signalisiert.