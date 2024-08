Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Nun hat sich die Bundesregierung also doch auf neue Maßnahmen gegen irreguläre Migration (und zur Verschärfung des Waffenrechts) verständigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach bei der Vorstellung von „weitreichenden“ und „harten Maßnahmen“. Die folgenreichste der Maßnahmen könnte die Streichung von Leistungen für Asylbewerber sein, für die ein anderer europäischer Staat zuständig wäre, der der Rückübernahme zugestimmt hat.

Was jahrelang angeblich moralisch oder rechtlich nicht möglich war, nämlich die Attraktivität des deutschen Versorgungsstaats radikal zu mindern, wird nun doch ganz schnell möglich – nach einem Dreifachmord, der nur der Höhepunkt einer langen Reihe von Gewaltverbrechen durch Migranten war, und unmittelbar vor drei Landtagswahlen, bei denen den Ampel-Parteien ein Desaster droht. Am Sonntag noch hatte die Vorsitzende der Kanzlerpartei SPD, Saskia Esken, verkündet, aus dem Solinger Anschlag könne man „nicht allzuviel lernen“. Offenbar hat die SPD nun doch sehr schnell etwas gelernt.

Das geradezu bizarre Versagen bei der Rückführung solcher sogenannter Dublin-Migranten, zu denen auch der Solingen-Attentäter gehörte, war heute auch Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Das „System“ sei „höchst fehleranfällig“, sagte Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne), die in einer denkwürdigen Sondersitzung der Ausschüsse für Inneres und Integration im Düsseldorfer Landtag letztlich klar machte, dass die gescheiterte Überstellung des Solingen-Attentäters nach Bulgarien eben kein Einzelfall eines individuellen Versagens war, sondern die Regel. Wörtlich: „Nach jetzigem Stand wird es vermutlich nicht den einen Fehler geben, sondern bis Freitagabend war es eben ein Fall in einem höchst fehleranfälligen System.“ Bundesweit, so erfahren wir von ihr, gelingen nur 10 bis 15 Prozent der sogenannten Dublin-Überstellungen.

Nur zehn potentielle Rückführungen täglich

Pauls Nacherzählung dieser gescheiterten Abschiebung ist für Nicht-Migrationsbürokraten schwer auszuhalten. Der Mann, der einen ersten Asylantrag in Bulgarien gestellt hatte und dessen Übernahme von Bulgarien auch grundsätzlich akzeptiert wurde, war am vorgesehenen Tag im Juni 2023 nicht in der Paderborner Landeseinrichtung angetroffen worden (aber am Tag vorher und am nächsten Tag zum Mittagessen wieder da). Ein neuer Flug nach Bulgarien hätte nach Angaben Pauls wegen der begrenzten Plätze erst nach Ablauf einer sechsmonatigen Frist gebucht werden können, die für eine Überstellung gilt. Er hätte zwar auch durch eine sogenannte Nachtzeitverfügung die Auflage bekommen können, sich nachts in seinem Zimmer in der Unterkunft aufzuhalten. Die damit verbundene mögliche Nennung eines Zugriffsdatums hätte aber das Risiko eines Untertauchens erhöht, so Paul.

Man erfuhr da nicht zuletzt auch von der Ministerin, wie das EU-Land Bulgarien es anstellt, zwar offiziell zur Rücknahme solcher Dublin-Migranten bereit zu sein, aber tatsächlich wirksame bürokratische Hürden dagegen errichtet, die sich die Bundesregierung offenbar einfach gefallen lässt. Bulgarien nimmt diese nämlich nur Montags bis Donnerstags zwischen 9 und 14 Uhr, nur am Flughafen Sofia und nur von drei bestimmten Fluglinien (keine Charterflüge!) an. Und nur zwei Kandidaten pro Flugzeug. Also gibt es nur zehn potentielle Rückführungen täglich, die mindestens neun Werktage im Voraus mitgeteilt werden müssen. Rückführungen auf dem Landweg akzeptiert Bulgarien gar nicht.

„Das ist von Teilen der Grünen auch so gewollt“

Der Vorwurf der SPD-Landtagsabgeordneten Lisa-Kristin Kapteinat, Paul sei doch der „Kopf des Systems“, über dessen mangelhafte Funktionalität sie klage, wurde dann von der grünen Abgeordneten Julia Höller gekontert: Die SPD sei „doch im Bund der eigentliche Kopf des Systems“. Und der FDP-Angeordnete Marc Lürbke stellte nach einer Aufzählung zur desolaten Migrationslage über die mangelnde Begrenzung des Zuzugs und das Scheitern der Abschiebungen fest: „Und wenn man mal ehrlich ist, ist das von Teilen der Grünen auch so gewollt.“ Wie um das zu bestätigen, prangte übrigens auf dem Laptop des Grünen-Abgeordneten Gregor Kaiser ein unübersehbarer Aufkleber mit dem notorischen Abschiebungsverhinderer-Leitspruch „Kein Mensch ist illegal!“.

Der Düsseldorfer Ministerin irgendein persönliches Versagen oder auch das Nichterscheinen am Solinger Tatort anzukreiden, erscheint tatsächlich geradezu wie ein Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Dauerskandal. Dieses staatliche „System“ der Abschiebung scheint schließlich nicht nur aus Fahrlässigkeit oder bürokratischer Unfähigkeit so bizarr dysfunktional zu sein, wie es der Fall des Solinger Attentäters offenbart.

Der Staat selbst trägt aktiv dazu bei, sein eigenes System zu hintergehen. Zum Beispiel, indem das Bundesinnenministerium und die Migrationsbeauftragte (und die EU) eine Website namens „Handbook Germany“ finanzieren. Auf dessen Seiten werden abgelehnten Asylbewerbern alle möglichen Kniffe verraten, wie sie ihre Abschiebung verhindern können. Ihnen wird da zum Beispiel geraten, gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu klagen und sich an die Initiative „Abschiebungen stoppen. Bleiberecht für alle“ zu wenden, deren „Abschiebebeobachter“ oft noch im letzten Augenblick den Abbruch erreichen.