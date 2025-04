Es ist eine ökonomische Binsenweisheit, dass Zölle und Protektionismus sich negativ auf Wirtschaftswachstum und Wohlstand auswirken. Nur in sehr wenigen Fällen, in denen Zölle eine Schutzwirkung für junge aufstrebende Branchen in sich entwickelnden Volkswirtschaften entfalten, können von einem Zollschutz, wenn er temporär erhoben wird, positive Wirkungen ausgehen. Eine solche Schutzwirkung kann aber Trump für die USA zur Begründung der Ankündigung seiner massiven Zollerhöhungen nicht in Anspruch nehmen. Es stellen sich somit die Fragen, was sich eigentlich hinter der massiven Zolldrohung verbirgt und welche Ziele er damit erreichen will? Die Beantwortung der Frage ist insofern wichtig, als diese dazu dient, ein besseres Verständnis für diese Ankündigung zu entwickeln und prüfen zu können, ob es aussichtsreiche Erfolge auf dem Verhandlungsweg gibt, um die Entfesselung eines Zoll- und Handelskrieges zu verhindern.

In seinen Reden verweist Trump immer wieder auf das Handelsbilanzdefizit der USA, welches den Überschuss, den die USA im Handel mit Dienstleistungen erwirtschaften, überkompensiert, sodass die Leistungsbilanz der USA permanent eine Defizitposition aufweist. Im Kern geht es daher um die Bekämpfung des schon seit mehreren Dekaden bestehenden Leistungsbilanzdefizits der USA. Dieses Leistungsbilanzdefizit steht schon seit längerer Zeit im Fokus der verschiedenen amerikanischen Präsidenten. Auch frühere Präsidenten wie Clinton, Bush und vor allem Obama haben während ihrer Amtszeit im Oval Office immer wieder auf dieses Problem hingewiesen, ohne jedoch eine nennenswerte Lösung zu finden. Daher ist das Problem nicht neu. Allenfalls die Radikalität, mit der Trump nun versucht, dieses Problem zu lösen, stellt die Weltwirtschaft vor eine neue Herausforderung.