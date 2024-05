Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Es war das Jahr 1938. Meine Großmutter war schon 34 Jahre alt, als sie ihren langjährigen Freund heiratete. Sie stammte aus dem katholischen Münster, ihr Traualtar aber stand in Leipzig. Ihr künftiger Mann war dort Chemiker – und Skeptiker. Meine Oma Klara aber hatte sich schlaugemacht. Sie wollte unbedingt in der Liebfrauenkirche im Ortsteil Lindenau getraut werden, von Kaplan Josef Gülden. Er war Mitglied im Oratorianer-Orden und befürwortete die Messe in deutscher Sprache.

Wenn ich in diesen Tagen von den Austrittszahlen lese oder von neuen Missbrauchsfällen; wenn von Kirchenkrise, Strukturkrise, Glaubenskrise die Rede ist, dann muss ich an Klara Jüttemann denken. Wie sie vor 85 Jahren nach Wegen für ihren Glauben gesucht hat. Wie sie mitten in der Düsternis ihrer Zeit nach einem neuen Anfang gesucht hat, nach ihrem Pfingsten.