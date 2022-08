Seit 17 Jahren ist Carl-Heinz Mertz Pfarrer in der katholischen Gemeinde Herz Jesu in Berlin-Zehlendorf, seit 43 Jahren ist er Priester. Doch noch nie hat er so viele Austrittsgespräche geführt wie im vergangenen Jahr. Früher gingen die Karteileichen, heute verabschieden sich diejenigen, die er persönlich kennt und schätzt. Der Abschied von der Kirche ist bürgerliche Normalität geworden. Mehr noch: Es ereignet sich fast beiläufig und nebenbei ein epochaler Kulturbruch.