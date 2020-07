Eine halbe Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die beiden ehemals großen Kirchen verlassen. Einsamer Rekord. Dabei hoffte man, insbesondere in der katholischen Kirche, auf eine Trendwende. Zumindest auf eine Konsolidierung. Vergebens. Knapp 273.000 Menschen verließen im letzten Jahr die Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia. Im Jahr zuvor waren es 216.000. Seit der Jahrtausendwende kehrten insgesamt 6,5 Millionen Menschen dem institutionalisierten Christentum den Rücken. Nur noch die Hälfte aller Menschen hierzulande gehört einer christlichen Kirche an. Vor siebzig Jahren waren es noch 95 Prozent, nach der Wiedervereinigung immerhin 72 Prozent.