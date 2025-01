Im Cicero Podcast Politik mit Clemens Traub zeigt sich der Psychologe Ahmad Mansour fassungslos über das Gewaltverbrechen in Aschaffenburg: „Das, was sie durchmachen mussten, kann ich mir kaum vorstellen. Und im zweiten Schritt bin ich wütend auf diese Politik, die einfach seit Jahren das Thema Migration ignoriert, die jeder Beschäftigung mit dem Thema als rassistisch, als rechtsradikal bescheinigt. Und ich bin nicht bereit, als Bürger dieses Landes diese Zustände zu akzeptieren. Ich bin nicht bereit.“

Es müsse dringend zu einer Zeitenwende in der Migrationspolitik kommen, so der deutsch-israelische Buchautor. Andernfalls drohen Deutschland unheilvolle Zustände, wie es sie seit einigen Jahren bereits in unseren Nachbarländern gibt. „Es wird in Großstädten zu einer immer größeren Segregation kommen, wie wir das bereits in anderen Ländern wie Frankreich oder der Niederlande haben. In Frankreich gibt es Banlieues, die weitestgehend rechtsfreie Räume sind und von den meisten Franzosen gemieden werden. Die Folge wird ein massives Gewaltpotenzial in den abgehängten Milieus sein. Die Gutverdiener werden ihre Kinder auf Privatschulen schicken und alles daransetzen, sich von der restlichen Bevölkerung abzuschirmen. All das haben wir in Deutschland bereits in Ansätzen, aber wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden wir eine bürgerkriegsähnliche Situation haben“, sagt Mansour.

Ahmad Mansour im Cicero-Studio / J. Marguier

Ahmad Mansour (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 23. Januar 2025 aufgezeichnet. Sie können dieses Gespräch auch als Video-Podcast auf unserem Cicero YouTube Kanal anschauen.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: