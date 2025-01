Ja, attestiert der Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler im Cicero Podcast Politik, 2024 sei ein schlechtes Jahr für die Meinungsfreiheit gewesen. „Oft ist die Rede davon, dass die Meinungsfreiheit zentimeterweise stirbt. Im vergangenen Jahr sind leider einige Zentimeter hinzugekommen“, sagt der in Oldenburg lehrende Professor.

Es sind vor allem die aus dem Boden sprießenden digitalen Meldestellen und die bedenklichen Entwicklungen des Verfassungsschutzes, die Boehme-Neßler große Sorgen bereiten. Doch auch die Schwachkopf-Affäre um den grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck haben den gebürtigen Ludwigsburger in diesem Jahr fassungslos gemacht: „Politiker wie Habeck, die mit Strafanzeigen die Bürger überziehen und damit die Bürger einschüchtern wollen, die legen die Axt an die Wurzel der Demokratie.“

Doch woher kommt dieser neue Ungeist? Der renommierte Jurist ist davon überzeugt, dass sich das tonangebende links-grüne Milieu fürchtet, seine politische Deutungshoheit zu verlieren. „Im Augenblick erleben wir einen neuen autoritären Geist in der Politik und eine gewisse Überempfindlichkeit in der Kultur. Und diese toxische Mischung führt dazu, dass keiner mehr so richtig merkt, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird“, so Boehme-Neßler.

Clemens Traub (li.) und Volker Boehme-Neßler in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 16. Dezember 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: