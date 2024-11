Hamed Abdel Samad richtet mit seinem neuen Buch „Der Preis der Freiheit“ eine Warnung an uns alle. Seit Jahrzehnten ignoriert die Politik den zunehmenden Einfluss des Islamismus in Deutschland, der zu einer existenziellen Gefahr für die offene Gesellschaft geworden ist. „Wir haben sehr lange diese Probleme kleingeredet. Da sind Politiker, Medien und politische Stiftungen schuld daran, die geglaubt haben, Multikulti wird alles regeln“, sagt der gebürtige Ägypter im Cicero Podcast Politik mit Clemens Traub.

Morddrohungen und ein Leben unter ständigem Polizeischutz: Diese Realität begleitet den bekannten Islamkritiker inzwischen seit über zehn Jahren. Damals verhängten drei prominente Islamisten im ägyptischen Fernsehen eine Fatwa gegen Abdel-Samad, nachdem er in Kairo einen Vortrag über islamischen Faschismus hielt. Im Rückblick sagt der Bestsellerautor: „Es gab Momente, in denen war ich sehr verzweifelt.“

Hat der Westen in Wahrheit also längst schon den Kampf gegen den Islamismus verloren? „Wenn wir in Deutschland wieder miteinander reden können, streiten können, Lust am Streit haben und lösungsorientiert diskutieren, nicht emotional und nicht ideologisch, dann verliere ich meine Hoffnung nicht“, sagt Abdel-Samad.

Hamed Abdel-Samad (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 19. November 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: