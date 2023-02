Hamed Abdel-Samad wuchs in Ägypten auf, als Student war er Mitglied der Muslimbruderschaft. Mittlerweile ist der Autor und Politologe einer der prominentesten Kritiker des politischen Islam. Für seine Kritik zahlt er einen hohen Preis: Seit ein ägyptischer Geistlicher 2013 im Fernsehen dazu aufrief, ihn zu ermorden, braucht er in Deutschland Polizeischutz. Jüngst ist sein neues Buch „Islam. Eine kritische Geschichte“ (dtv, 320 Seiten, 24 Euro) erschienen.

Herr Abdel-Samad, Sie leben seit ein paar Jahren im Libanon. Wie Sie sagen, weil Sie dort nicht auf der Straße angefeindet werden und offenere Debatten über Islamismus erleben. Jetzt sind Sie für die Promotion Ihres neuen Buches wieder in Deutschland – wie nehmen Sie die Debattenkultur als von außerhalb Kommender wahr?

Gerade war ich wieder mittendrin in den Untiefen der deutschen Debattenkultur. Ich habe vor ein paar Tagen in Berlin aus meinem neuen Buch vorgelesen, als 20 junge, offensichtlich islamistisch eingestellte Muslime aus dem Publikum aufstanden und mich beschimpften. Sie zerrissen mein Buch – wortwörtlich – und meinten, ich sei krank und würde den Westen dazu aufrufen, den Islam zu vernichten, was natürlich Unsinn ist. Aber diese Leute glauben, was sie glauben wollen, und blocken alle Argumente ab, die ihrem Weltbild widersprechen. Als ich Ihnen widersprechen wollte, verließen sie dementsprechend den Saal. Sie haben die Aktion gefilmt und sich später in den sozialen Medien dafür als Helden feiern lassen.

Das heißt ja, sie haben nur für diese Aktion Eintritt bezahlt.

Und der war nicht billig! 16 Euro pro Karte! Ich bin solche Aktionen gewohnt. Oft kommt eine Gruppe junger Männer, verteilt sich im Saal, um den Eindruck zu erwecken, sie seien getrennt gekommen. Und dann fangen sie an, mich zu beleidigen und ihre Macht zu demonstrieren. Ich gehe davon aus, dass sie im Auftrag von islamistischen Organisationen kommen, die schon seit Jahren versuchen, meine Kritik als krank zu delegitimieren. Krank ist der Islamismus, den ich kritisiere! Aber solche Organisationen lehnen eine freie, offene Debatte ab – und die Bundesregierung setzt sich mit ihnen an einen Tisch und wertet sie politisch auf.

Was ist im Libanon anders?

Gerade ist mein aktuelles Buch auf Arabisch erschienen und wird unter arabischen Intellektuellen als ein Werk der Aufklärung gefeiert. In Beirut, aber auch in Tunis oder Dubai brauche ich keinen Polizeischutz, junge Menschen wollen auf der Straße Selfies mit mir machen. In Deutschland werde ich oft von jungen Muslimen auf offener Straße trotz Polizeischutz angegriffen und beschimpft. Und die Linksintellektuellen in Deutschland teilen sich die Arbeit mit den Islamisten: Die Islamisten bedrohen mich, die Linksliberalen delegitimieren meine Arbeit als islamophob.

Wie erklären Sie sich den Unterschied?