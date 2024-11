Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Gregor Gysi ist einer der bekanntesten Politiker des Landes – und einer der letzten profilierten Vertreter der Partei Die Linke. Nach dem Austritt Sahra Wagenknechts, die mit dem nach ihr benannten Bündnis jetzt eigene Wege geht, ist die Linkspartei in existentieller Not. Im Podcast mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier spricht Gysi über seinen Rettungsplan „Mission Silberlocke“, über die Abgründe des BSW und über den kulturellen Graben zwischen Ost und West. Außerdem erinnert er sich an den schlimmsten Shitstorm seines Lebens.

Der 76 Jahre alte Berliner begibt sich auch auf Zeitreise zu den Anfängen seines politischen Engagements und erzählt, was ihn noch vor der Wiedervereinigung dazu brachte, die SED zu „retten“ und dann ins Parteiensystem der Bundesrepublik einzugliedern. Nicht zuletzt verrät er, was ihn an Adelsfamilien fasziniert und wie er auf seine eigenen adligen Vorfahren blickt.

Greogr Gysi (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 26. November 2024 aufgezeichnet.

