Der Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Entscheidung über den Atomausstieg 2023 hat gut 300.000 Aktenseiten gesichtet und drei Dutzend Zeugen befragt. Doch welche Erkenntnisse hat er hervorgebracht? Daniel Gräber, der den Skandal mit seinen Enthüllungen ins Rollen brachte, ist sich im Cicero Podcast Politik mit Clemens Traub sicher: „Der Untersuchungsausschuss hat final bestätigt: Grüne Spitzenbeamte haben im Wirtschafts- und Umweltministerium getäuscht, getrickst und gelogen, um den Atomausstieg zu erzwingen.“

Auch habe der Untersuchungsausschuss eindrucksvoll gezeigt, wie die Energiewende-Lobby in dem von Robert Habeck geführten Wirtschaftsministerium die Fäden zog: „Die Anti-AKW-Bewegung bekämpfte in den 1970er und 1980er Jahren den Atomstaat mit all seinen Verfilzungen. In den vergangenen Jahrzehnten waren es einstige Anti-AKW-Aktivisten, die nach und nach die Ministerien unterwandert haben. Doch mit Bullerbü und Sonnenblumen hat all das nichts mehr zu tun. Die Erneuerbaren Energien sind längst ein riesiges Geschäft mit milliardenschweren Interessen geworden. Und diese Interessen wurden mit aller Härte durchgesetzt.“

Clemens Traub (li.) und Daniel Gräber in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 17. Januar 2025 aufgezeichnet.

