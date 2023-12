Katar ist ein einzigartiger Staat im Nahen Osten. Trotz seiner geringen Größe und seiner winzigen Bevölkerung ist es reich an Energieressourcen und steht an erster Stelle der größten Erdgasexporteure der Welt. Es ist ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, unterhält jedoch Beziehungen zu radikalen islamistischen Bewegungen, von denen einige seit langem die USA und Israel bekämpfen. Mehrere aufeinander folgende US-Regierungen – sowohl die der Demokraten als auch die der Republikaner – haben in den Beziehungen Katars zu diesen Gruppen einen Nutzen für ihre diplomatischen Bedürfnisse gesehen. Das Problem ist, dass auch die Islamisten von dieser Vereinbarung profitieren.

Dieses Arrangement ist entscheidend für das Verständnis der Rolle Katars im Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Am 28. November trafen sich CIA-Direktor William Burns und Mossad-Chef David Barnea mit dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha – das zweite Treffen dieser Art innerhalb von drei Wochen, bei dem es diesmal darum ging, Möglichkeiten zu erörtern, wie man auf dem Erfolg der derzeitigen Waffenruhe aufbauen kann. Die viertägige Kampfpause wurde bereits um zwei Tage verlängert, und Berichten zufolge beraten Israel und die Hamas über das Ergebnis des Treffens vom 28. November (an dem auch Ägypten teilnahm).

Vermittlerrolle bereits in früheren Gaza-Kriegen

Katar hat sich somit als wichtiger Gesprächspartner bei den Bemühungen um die Befreiung der während der Attacken vom 7. Oktober entführten Geiseln erwiesen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Doha diese Rolle spielt. In früheren Gaza-Kriegen half Katar, einen Waffenstillstand zu erreichen, und hat im Laufe der Jahre mit Israel zusammengearbeitet, um dem palästinensischen Gebiet finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Katar unterhält keine formellen Beziehungen zu Israel; es nahm 1996 Handelsbeziehungen auf, beendete sie aber 2009 nach dem ersten Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Andere Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) haben weitaus engere Beziehungen zu Israel. Oman, das seit Mitte der 1990er Jahre von zwei verschiedenen israelischen Premierministern besucht wurde, war das erste Land, das Beziehungen aufnahm. Im Jahr 2020 normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain ihre Beziehungen zu Israel im Rahmen des Abraham-Abkommens. In jüngerer Zeit befanden sich Saudi-Arabien und Israel in fortgeschrittenen Verhandlungen über ein Friedensabkommen, das durch den Terrorangriff vom 7. Oktober torpediert wurde.

Enge Beziehungen zu Islamisten

Katars Beziehungen zu Islamisten unterscheiden das Land von den übrigen GCC-Mitgliedern. Abgesehen von der Hamas unterhält Doha enge Beziehungen zu den Muslimbrüdern in der gesamten Region, zu syrischen Rebellengruppen, islamistischen Gruppierungen in Libyen und vor allem zu den afghanischen Taliban. Diese Beziehungen haben das Land in Konflikt mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebracht, die beide entschieden gegen islamistische Gruppen vorgehen.

Nach den Aufständen des Arabischen Frühlings 2011 unterstützte Katar zusammen mit der Türkei die Bruderschaft, die in Ägypten und Tunesien – wenn auch nur kurz – an die Macht gekommen war. Unstimmigkeiten in dieser Frage veranlassten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain, Katar 2017 zu blockieren – eine Krise, die Anfang 2021 dank der Vermittlung Kuwaits und der USA beendet wurde.

Länder, die enge Beziehungen zu islamistischen Gruppen unterhalten, haben in der Regel komplizierte Beziehungen zu den USA (Pakistan ist ein gutes Beispiel). Washington scheint Doha ermutigt zu haben, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, um mit den Islamisten fertig zu werden. Dies ist sowohl ein Zeichen von Pragmatismus als auch von Vertrauen. Katar beherbergt den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, den größten US-Militärstützpunkt in der Region und das Hauptquartier des Zentralkommandos der US-Streitkräfte.

Friedensabkommen mit der Taliban

Daher ist die Haltung Washingtons gegenüber den islamistischen Vereinigungen Katars etwas flexibel. Im Rahmen ihrer Verhandlungen mit den Taliban veranlasste die Obama-Regierung 2013 Doha dazu, der Gruppe die Einrichtung eines politischen Büros in der katarischen Hauptstadt zu gestatten.

Fünf Jahre später nahmen dort ansässige Taliban-Vertreter Gespräche mit der Trump-Regierung auf, die im Februar 2020 zum Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban führten. Katars Rolle bei den Verhandlungen und seine Hilfe beim Rückzug waren der Grund dafür, dass die Regierung Biden im selben Jahr eine Vereinbarung unterzeichnete, wonach Doha nach der Schließung der US-Botschaft in Kabul als „Schutzmacht“ der USA im von den Taliban regierten Afghanistan fungieren sollte.

In diesem Fall betrachten die USA die Taliban eher als aufständische Gruppe denn als terroristische Organisation. Dies ist bei der Hamas und der Hisbollah nicht der Fall. Dennoch verlässt sich Washington jetzt wieder auf Katar, um bei den Verhandlungen über die Befreiung der israelischen Geiseln zu helfen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Gespräche zu einem langfristigen Waffenstillstand führen werden, da Israel die Hamas-Regierung unbedingt zerschlagen will (ein Ziel, das die USA unterstützen, solange es nicht zu noch mehr Opfern unter der palästinensischen Zivilbevölkerung führt). Und es ist unwahrscheinlich, dass eine erneute Militäroffensive die Hamas vollständig auslöschen wird.

In diesem Zusammenhang könnte Katar eine wichtige Rolle dabei spielen, die Überreste der Gruppe an den Verhandlungstisch zu bringen, wo eine Nachkriegsordnung für den Gazastreifen ausgehandelt werden soll. Diese Art von Vermittlungsbemühungen ist das Herzstück der katarischen Außenpolitik. Sie unterstreicht die Methode hinter dem Wahnsinn, Beziehungen zu radikalen Islamisten zu unterhalten, die ansonsten eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität darstellen. Die Regierung in Doha geht davon aus, dass viele dieser Akteure Realitäten sind, die militärisch nicht beseitigt werden können, so dass ihre Existenz „verwaltet“ werden muss.

Katars Strategie stärkt den Iran

Es gibt auch ein strategisches Element in diesem Verhalten. Doha glaubt, dass es durch die Zusammenarbeit mit Islamisten in der Lage sein wird, diese schließlich in den Mainstream oder in dessen Nähe zu bringen, und dass dies geopolitische Vorteile mit sich bringen wird. Dieser Ansatz positioniert Katar als einzigartigen Akteur im Nahen Osten und in der muslimischen Welt im weiteren Sinne und verleiht dem Land eine gewisse Unverzichtbarkeit unter den Großmächten.

Da die einheimische Bevölkerung Katars nur etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung von insgesamt 2,7 Millionen ausmacht, sind die Risiken für die Stabilität des Landes sehr gering. Auf regionaler Ebene ist diese Strategie jedoch riskant, insbesondere für Länder mit einer größeren Bevölkerung und relativ stark vertretenen islamistischen Gruppen. Die Unterstützung, die sie von Katar erhalten, ermöglicht es ihnen, sich zu behaupten und zu stärken.

Ideologische und Verhaltensänderungen unter radikalen Islamisten sind unwahrscheinlich, vor allem in einer Zeit, in der die arabischen und muslimischen Staaten schwächeln. Diese Art von Wandel verläuft weder linear noch schnell. Wenn überhaupt Veränderungen stattfinden, dann über einen Zeitraum von mehreren Generationen. Katars Strategie ist zwar verständlich, schafft aber ungewollt Raum für den Iran, dessen gesamte Strategie auf der Ausnutzung regionaler Verwerfungen und der Unterstützung radikal-islamistischer Stellvertreter auf beiden Seiten der politisch-religiösen Kluft beruht.