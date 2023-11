So erreichen Sie Shantanu Patni:

Rashida Tlaib (ausgesprochen „Talib“) ist das älteste von 14 Kindern palästinensischer Einwanderer. Ihr Vater kam in Beit Hanina, einem Viertel in Ost-Jerusalem, zur Welt. Ihre Mutter wurde in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland geboren. Tlaib selbst stammt aus Michigan und zog 2019 ins US-Repräsentantenhaus ein.

Am 7. November wurde sie im Kongress offiziell ermahnt. Der Grund: „Verbreitung falscher Erzählungen über den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und Aufruf zur Zerstörung des Staates Israel“. So geht es aus einem entsprechenden Antrag hervor, der mit großer Mehrheit angenommen wurde. 234 Mitglieder stimmten dafür, darunter nur etwa zwei Dutzend Demokraten. 188 dagegen, darunter nur vier Republikaner.