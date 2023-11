Dieser Austausch ist in Israel hoch umstritten. Es wird nicht ohne Grund befürchtet, dass die freigelassenen Palästinenser in Zukunft weitere Terroranschläge verüben werden. Schließlich war auch der heutige Hamas-Chef Jahja Sinwar, Drahtzieher des Oktober-Pogroms, im Jahr 2011 gemeinsam mit 1026 anderen palästinensischen Gefangen im Austausch gegen den in Gaza festgehaltenen israelischen Soldaten Gilad Schalit freigelassen worden. Sinwar hatte insgesamt 24 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht, wegen mehrfachen Mordes – an Palästinensern. Landsleute, die er der „Kollaboration“ mit Israel verdächtigte, ließ er auf oft fantasiereiche Weise ermorden, was ihm den Beinamen „Schlächter von Chan Yunis“ einbrachte. Vier Jahre nach seiner Freilassung aus israelischer Haft ließ er unter anderem einen Hamas-Konkurrenten unter dem Vorwurf der Homosexualität und Korruption zu Tode foltern. Und dieser Sinwar war es nun, der den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene vorgeschlagen hatte.