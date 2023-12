So erreichen Sie Guido Steinberg:

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin u.a. zum politischen Islam und zum Terrorismus.

Am 7. Oktober 2023 griffen Kämpfer der palästinensischen Hamas aus dem Gazastreifen heraus israelische Grenzorte an und töteten auf barbarische Weise mehr als 1400 Menschen – mehrheitlich Zivilisten, darunter Kinder, Frauen und wehrlose alte Leute. Seitdem herrscht vor allem in der westlichen Welt große Betroffenheit ob der Barbarei der Terroristen, sogar Holocaust-Vergleiche machen die Runde.

Wenn Beobachter nach den Gründen des Judenhasses und Antisemitismus der Hamas-Kämpfer und vieler Palästinenser, Araber und Muslime fragen, werden oft die israelische Besatzung des Westjordanlands, die Blockade des Gazastreifens und auch die Siedlungspolitik genannt. Doch liegen die Ursachen viel tiefer in der Ideologie der Hamas und der Weltanschauung der Muslimbruderschaft, die schon lange vor der Gründung Israels entstand und in der die Ablehnung der Juden grundlegend ist.