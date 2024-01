Nach China und Russland ist der Iran die größte außenpolitische Herausforderung für die Vereinigten Staaten – eine Herausforderung, die die verschiedenen US-Regierungen seit fast einem halben Jahrhundert quält. Die Islamische Republik hat lange Zeit chronische Schwächen in der arabischen Welt ausgenutzt, vor allem in Bezug auf Israel, und einen großen Einflussbereich im Nahen Osten aufgebaut.

Obwohl kein einziges Land in der Region dem Iran etwas entgegensetzen kann, stößt Teheran bei seiner Expansion an natürliche Grenzen. Die wichtigsten davon sind innenpolitische Forderungen, die die Aufmerksamkeit der Regierung erfordern, da sie am Rande eines evolutionären Regimewechsels steht.

Am 31. Dezember versenkten US-Marinesoldaten drei Huthi-Angriffsboote im Roten Meer. Bis dahin konnten die regionalen Stellvertreter Irans, einschließlich der jemenitischen Huthis, die durch die Region fahrende Handelsschiffe angegriffen hatten, weitgehend ungestraft agieren. Die Gruppen in Syrien, im Libanon und im Irak wussten, dass abgesehen von gelegentlichen israelischen oder amerikanischen Angriffen auf ihre Einrichtungen niemand ihren Vormarsch aufhalten würde. Tatsächlich hat Saudi-Arabien, die faktische Führungsmacht der arabischen Welt, Washington zur Zurückhaltung gegenüber den Huthis gedrängt, aus Angst vor einem größeren regionalen Flächenbrand.

Das sunnitische Lager ist tief zersplittert

Die Reaktion Riads ist in gewisser Weise verständlich. Das Königreich steht innenpolitisch unter Druck, den Krieg im Gazastreifen irgendwie zu beenden, und der siebenjährige Konflikt im Jemen – eine Katastrophe für sich – hat die Position der Huthis nur gefestigt. Die Entscheidung, diesen Krieg zu führen, rührte daher, dass die USA nach ihrem jahrzehntelangen Feldzug im Irak und den jahrelangen Unruhen nach dem Arabischen Frühling nicht mehr daran interessiert waren, sich im Nahen Osten über begrenzte Interventionen gegen transnationale Dschihadisten hinaus zu engagieren. Saudi-Arabien und die Huthis stellten die Feindseligkeiten 2022 ein, und Riad bemüht sich seither um eine Einigung mit den Iranern – ein Prozess, der im vergangenen Juni zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen führte.



Die saudische Regierung ist der Ansicht, dass diese Bemühungen sie in die Lage versetzen, die regionale Sicherheit effektiver zu verwalten. Sie glaubt indes nicht, dass diese Bemühungen den Iran dazu zwingen werden, sein Ziel, den Nahen Osten zu dominieren, aufzugeben. Dies erklärt, warum das Königreich fieberhaft an der Normalisierung der Beziehungen zu Israel gearbeitet hat – ein Ziel, das durch den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober torpediert wurde. Riads Strategie, den Iran aufzuhalten, besteht aus einer Kombination aus amerikanischer Aufsicht, der Wiederherstellung der Beziehungen zu Teheran und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel.

Das eigentliche Problem Saudi-Arabiens besteht darin, dass das vom Iran angeführte schiitische Lager weitgehend geschlossen ist, während sich das sunnitische Lager tief zersplittert zeigt. Die Türkei zum Beispiel könnte ein starkes Gegengewicht zum Iran bilden, aber die arabischen Staaten wollen den Iran nicht besiegen, nur um am Ende von den Türken dominiert zu werden. Im Moment ist das ohnehin ein strittiger Punkt. Ankara wird nicht nur vom Iran durch den Irak und Syrien eingeengt, sondern steckt auch in einer Finanzkrise, die nur durch arabische Investitionen gelöst werden kann.

Teheran hat den Höhepunkt seiner Macht erreicht

Obwohl es keine regionalen Staaten gibt, die der Islamischen Republik entschlossen entgegentreten könnten, gibt es andere Faktoren, die den Iran daran hindern, die Region zu dominieren. Zum einen ist der Iran ein ethnisch persisches Land, dem es schwer fallen würde, in den arabischen Ländern Kontrolle auszuüben. Das Land konnte dieses Hindernis umgehen, indem es schiitische Gruppen von seinen Grenzen bis zum östlichen Mittelmeer unterstützt hat.

Und wie die Beziehungen des Iran zur Hamas zeigen, ist es Teheran gelungen, die Kluft zu überbrücken, indem es einige sunnitische Stellvertreter aufgebaut hat. Dabei macht es sich eine gemeinsame islamistische Ideologie mit der sunnitischen Muslimbruderschaft zunutze, deren Ableger die Hamas ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich der Iran in einer Zeit, in der die arabischen Staaten als Sympathisanten Israels gelten, als Verfechter der palästinensischen Sache positioniert hat. Zwar unterstützen auch die Türkei und Katar die Hamas, aber ihr Verhalten ist eher defensiv und oft eine Reaktion auf iranische Aktionen.

Die Sanktionen sind ein Haupthindernis für weiteres Vordringen

Doch so erfolgreich die iranische Strategie bei der Unterstützung von Gruppen vom Arabischen Meer bis zum östlichen Mittelmeer auch war, sie hat ihren Einflussbereich so weit ausgedehnt, wie sie nur kann. Demografische Faktoren wie die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der iranischen Bevölkerung Nicht-Perser sind, sowie die relative Stabilität der arabischen Monarchien und die Stärke Israels machen es dem Iran sehr schwer, weiter in die Region vorzudringen. Die massiven Sanktionen sind ein weiteres Haupthindernis für ein weiteres Vordringen nach außen.

Hinzu kommt der bevorstehende Wechsel des Obersten Führers in einer Zeit, in der die herrschende Elite erbittert zerstritten ist. Der Iran steht an einem entscheidenden Punkt – nicht nur in Bezug auf seine Entwicklung als Land, sondern auch in Bezug auf die Wahrung seiner geopolitischen Stellung in der Region.



