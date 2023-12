So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung an amerikanischen Universitäten? Eine seltsame Frage, möchte man meinen, liegt die Antwort doch auf der Hand, da es an amerikanischen Hochschulen auch jüdische Studenten gibt. Und die würden ihren Weg über den Campus und zur nächsten Vorlesung sicherlich gerne gehen, ohne mit den Holocaust-Fantasien ihrer Kommilitonen konfrontiert zu werden.

Wobei man an dieser Stelle richtigerweise von Kommiliton*innen schreiben muss, um niemanden aus dem postkolonialistischen Spektrum zu verletzen. Wenn es ums richtige Gendern geht und darum, dass man Pronomen verwenden sollte, die sich andere „gegeben“ haben, ist man in woken Kreisen nämlich sehr sensibel. Mikroaggression nennt sich das, wenn jemand eine Frau als Frau und einen Mann als Mann „liest“, obwohl der oder die Gelesene der Meinung ist, dass eine Vagina kein typisch weibliches Geschlechtsorgan ist und ein Penis kein typisch männliches.