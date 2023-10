So erreichen Sie Rafael Seligmann:

Rafael Seligmann, Jahrgang 1947, ist Historiker, Journalist und Schriftsteller. Er lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität Strategie und Sicherheitspolitik. In Kürze erscheint sein Buch „Brandstifter und Mitläufer. Hitle r, Putin, Trump“ im Verlag Herder.

In Kairo traf sich die ehrenwerte Gesellschaft der Weltpolitik zum Friedens-Gipfel – nachdem ein Teil von ihr den Massenmord an Juden und ihren Freunden in Israel ermöglicht hatte. Ägyptens Präsident Abd-al-Fattach al-Sisi, über dessen Sinai-Halbinsel fast alle Waffen und anderes Kriegsgerät nach Gaza eingeschmuggelt werden. Katars Emir, der den Terror finanziert, Jordaniens König Abdallah, der ohne Zions stille Unterstützung längst von palästinensischen Militanten weggeputscht worden wäre, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der für sein friedvolles Vorgehen gegen Kurden bekannt ist, eine Reihe weiterer Nachbarstaaten, die ebenfalls unermüdlich für Frieden und Völkerverständigung der besonderen Art tätig sind.

Die Aura des Guten erhielt die arabische Männerrunde durch einen „Christenclub“, wie Erdogan sich auszudrücken beliebt, ihm gehören unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dessen Organisation sich seit Jahrzehnten als politik-unfähig erweist, EU-Ratschef Charles Michel sowie die Außenminister Großbritanniens, Frankreichs und die Deutsche Annalena Baerbock. Bemerkenswerterweise wurde zu dieser Konferenz der Großen Tiere Israel nicht eingeladen. Wozu auch?