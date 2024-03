Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Hiobsbotschaften zur Lage der deutschen Wirtschaft haben kaum noch Neuigkeitswert. Folglich dürfte auch der jüngste Konjunkturausblick der deutschen Forschungsinstitute für die Jahre 2024 und 2025 von der Öffentlichkeit und der Bundesregierung mit einem Gähnen quittiert werden. „What else is new?“, habe ich während meiner Zeit in den USA und Großbritannien oft als Reaktion auf längst bekannte Neuigkeiten gehört. Es scheint, als ob sich die Institute dessen bewusst sind, denn sie haben dem wenig originellen Haupttitel ihres Werks „Die Wirtschaft kränkelt“ gleich den Nebentitel „Reform der Schuldenbremse kein Allheilmittel“ beigegeben. Na, darüber wird sich ja wohl noch jemand aufregen können!

Doch will ich hier eine Lanze für die alte Neuigkeit über den „kranken Mann Europas“ brechen. Statt einem Gähnen sollten sie einen Adrenalinschub bei uns auslösen. Denn wenn wir uns in die „Krankheit“ schicken, werden wir sie niemals überwinden. „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden“, heißt es im „Gelassenheitsgebet“ des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Das ist keine schlechte Arbeitsanweisung für den Versuch, die deutsche Krankheit aufzudröseln.

„In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich somit konjunkturelle und strukturelle Faktoren“, diagnostizieren die Institute. Insgesamt kommen sie zu dem Schluss, dass die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr wohl stagnieren wird. Nach einer Schrumpfung um 0,2 Prozent letztes Jahr soll das reale Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um gerade mal 0,1 Prozent wachsen. Auch für 2025 sind die Aussichten mit einem Wachstum von 1,4 Prozent nicht gerade berauschend. Dabei ist das internationale Umfeld gar nicht so schlecht. Die Institute erwarten einen Anstieg der Weltproduktion um 2,5 Prozent in diesem und um 2,6 Prozent im kommenden Jahr. Dabei haben sie ihre Prognose für 2024 gegenüber ihrem Herbstgutachten sogar um 0,2 Prozentpunkte nach oben revidiert. An der globalen Konjunkturentwicklung kann die deutsche Mattigkeit also nicht liegen.

Das schlechte Abschneiden liegt an Besonderheiten, die wir ändern könnten

Allerdings wirken sich ein paar strukturelle Änderungen in der Weltwirtschaft negativ auf Deutschland aus. Noch immer leiden wir stärker als andere an der Schwäche des Welthandels und der Verschiebung der Wachstumskräfte von der Güterproduktion zu den Dienstleistungen. Auch die verhaltene Wirtschaftsentwicklung Chinas wirkt sich auf die deutsche Wirtschaft aufgrund ihrer starken Handelsverflechtungen besonders nachteilig aus. Kurzfristig sind das Dinge, die wir kaum ändern können und folglich hinnehmen müssen.

Doch lässt das schlechte Abschneiden der deutschen Wirtschaft im Vergleich zu anderen Industrieländern auf Besonderheiten schließen, die wir ändern könnten und daher nicht hinnehmen sollten. Seit dem vierten Quartal 2019 ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen. Damit fallen wir sogar hinter das ewig schwächelnde Italien und das Brexit-gebeutelte Großbritannien zurück, deren reales Bruttoinlandsprodukt immerhin um vier beziehungsweise zwei Prozent gestiegen ist. Und die US-Wirtschaft hat uns mit einem Anstieg um mehr als sieben Prozent völlig abgehängt. Schreibt man den von 2010 bis 2019 berechneten Trend des realen Bruttoinlandsprodukts bis Ende letzten Jahres fort, liegt das tatsächliche BIP in den USA um knapp ein Prozent über und in Deutschland um mehr als sechs Prozent unter diesem Trendwert.

Die Institute geben sich einige Mühe, zu ergründen, was die Ursachen der deutschen Malaise sind. Vordergründig sticht dabei ins Auge, dass die Produktivität der Beschäftigten seit Jahren nicht mehr wächst. Aufgrund der Arbeitszeitverkürzung schrumpft die Wertschöpfung pro Erwerbstätigem sogar, weil der Anstieg der Stundenproduktivität zu schwach ausfällt, um einen Ausgleich zu schaffen. Was aber steckt hinter der schwachen Entwicklung der Produktivität?

Dafür dürfte es mehrere Gründe geben. Die Institute weisen darauf hin, dass die öffentliche Hand – und darunter insbesondere die Kommunen – es unterlassen haben, mit entsprechenden Investitionen die Infrastruktur zu erhalten, geschweige denn für eine wachsende Wirtschaft auszubauen. Bei einer Staatsausgabenquote von um die 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kann es nicht daran liegen, dass die Politiker den Staat ausgehungert hätten. Grund ist vielmehr, dass der Sozialstaat zu Lasten der Investitionsausgaben gemästet wurde. Auch die privaten Investitionen schwächeln, da viele Unternehmen Kapazitäten lieber im Ausland als in Deutschland aufbauen. Wenn aber der Kapitalstock nicht wächst, kann auch die Produktivität der Beschäftigten nicht steigen.

Unsere Energiepreise gehören zu den höchsten der Welt

Hinzu kommt die allseits beklagte Wucherung der Bürokratie. Europäische Union und nationale Regierung sind in einem Wettlauf im Erlass von Regulierungen zur grünen und sozialen Transformation der Wirtschaft. Nicht nur tragen die Bürokraten selbst nichts zur Steigerung der Produktivität bei, sondern sie senken auch die der anderen, indem sie Sand ins Getriebe der Wirtschaft streuen. Besonders schwer sind die Folgen, wenn Politik und Bürokraten auch noch von Ideologie geblendet sind, wie das im Energiebereich der Fall ist. Wir schalten Kernkraftwerke ab und verbieten die heimische Gasförderung durch Fracking, führen aber „Atomstrom“ und Flüssiggas ein, um die Bedarfslücken zu decken. Die Folge davon sind Energiepreise, die zu den höchsten der Welt gehören.

Schließlich leidet die Wirtschaft am demografischen Wandel. Qualifizierte und rüstige Erwerbstätige verabschieden sich in zunehmender Zahl in den Ruhestand, ohne dass sie für Nachfolger gesorgt hätten. Zwar steigt die Migration steil an, aber wie die Institute zum wiederholten Male ausführen, kann die Masse der Einwanderung die Lücken nicht füllen. In der Mehrzahl sind sie geringer qualifiziert als die heimische Erwerbsbevölkerung und verharren lange im Sozialsystem, bis sie eine Arbeit aufnehmen. Meist sind dies einfache Arbeiten, sodass ihre Produktivität deutlich geringer ist als im Durchschnitt – den sie weiter senken, wenn sie zu arbeiten beginnen.

Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, heißt es in Niebuhrs Gebet. Davon ist bei unseren Politikern jedoch nichts zu sehen. Denjenigen, denen man zutraut, dass sie eine Ahnung davon hätten, was zu tun wäre, fehlt der Mut, das Nötige zu tun. Die Furcht vor dem Verlust der Pöstchen ist größer als ihr Verantwortungsgefühl. Aber der Mehrheit, insbesondere in den Regierungsparteien, traut man nicht einmal die Einsicht darüber zu, was getan werden müsste. Sie habe sich im Kokon ihrer Ideologie eingenistet oder reden sich einfach die Lage schön. So oder so ähnlich haben sich schon ihre Vorgänger in der Deutschen Demokratischen Republik verhalten – bis das ganze Gebäude krachend in sich zusammenfiel.