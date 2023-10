Auf dieser Ebene des Daseins, so hat es den Anschein, könnte es wohl morgen schon mit dem Homo sapiens sapiens samt Mitwelt vorbei sein. Und in solch handelsübliche Apokalypsen sind drohende Risikokaskaden noch gar nicht eingepreist: Was, so fragte jüngst etwa Luke Kemp vom ­Centre for the Study of Existential Risk an der Universität von Cambridge, was, wenn es in absehbarer Zeit zu simultanen Megakrisen kommen sollte? Hier also ein Wetterextrem und zeitgleich eine Finanzkrise oder ein globaler Krieg? Hier eine kollabierende Versicherungswirtschaft, die mit einer weiteren globalen Pandemie, einem Börsencrash, vielleicht sogar mit dem atomaren Erstschlag zusammenfällt? Man mag sich die Vielfalt in der Kombination von Endzeitschlachten nicht einmal vorstellen. Nein, das Spiel scheint wirklich aus zu sein.