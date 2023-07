Es ist alpines Aprilwetter im Alpenvorland, sofern man das Unterallgäu bereits als solches bezeichnen will, und auch im Rest Deutschlands ist das mit dem Sommer derzeit so eine Sache. Das Wetter ist unbeständig, die Temperaturen teils überdurchschnittlich kühl für den Juli. Das sagt sogar die „Tagesschau“; der Klimaleugnung gänzlich unverdächtig. Und weil dem so ist, sind die Rahmenbedingungen nicht gerade optimal, um im Sommer 2023, jedenfalls in Deutschland, vor der großen Klimaapokalypse und dem drohenden Untergang der Menschheit zu warnen.