Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wer glaubt, dass man eine Co-Sprecherin der „Grünen Jugend“ nicht allzu wichtig nehmen müsse, mag sich daran erinnern: Ricarda Lang sprang nach ihren zwei Jahren als Bundessprecherin der Grünen Jugend im November 2019 direkt in den Vorstand der Bundespartei und wurde im Februar 2022 mit nur 28 Jahren eine von zwei Parteivorsitzenden. Dem grünen Parteivolk genügte offenbar der Chefposten in der Grünen Jugend, um die Frau ohne jegliche berufliche Erfahrung und ohne Studienabschluss (nach 14 Semestern Jura!) an die Spitze zu wählen.

Insofern ist es keineswegs ausgeschlossen, dass von Katharina Stolla in den nächsten Jahren noch einiges zu erwarten ist. Und dass das Interview, das sie am Donnerstag dem Deutschlandfunk gab, und ihre jüngsten beiden Auftritte im ZDF bei Markus Lanz (hier und hier) sicher nicht ihre letzte politische Wortmeldung waren. Auf welches Niveau des politischen Diskurses man sich da einstellen kann, machte die aktuelle Bundessprecherin der Grünen Jugend dabei überdeutlich. Ricarda Lang konnte bisher als Rekordhalterin gelten in der Disziplin der Entfremdung der Grünen von sowohl den arbeitenden als auch den wirklichkeitsorientierten Teilen der Bevölkerung. Doch Stolla, die Arbeit vor allem als Krankheitsursache betrachtet, wie sie bei Lanz sagte, macht ihr schon jetzt eifrig Konkurrenz. Allerdings hat sie im Gegensatz zu Lang sogar einen Studienabschluss als Meteorologin.