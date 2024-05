Die Empörung ist groß, Politiker aller Couleur mahnen jetzt wieder „harte Konsequenzen“: Seit den islamistischen Kundgebungen in Hamburg – zuletzt am vorigen Wochenende – wird einmal mehr deutlich, dass Deutschland ein Problem mit dem radikalen Islam hat. Doch wenn etwa in der Hansestadt öffentlich und ohne Scheu ein „Kalifat“ gefordert wird, dann kommt diese Entwicklung keineswegs überraschend. Denn schon seit Jahren machen muslimische Scharfmacher eine Front auf gegenüber dem liberalen Rechtsstaat – und die Kultur des Wegschauens in vielen Medien und bei weiten Teilen der Politik dürfte sie in ihrem Machtanspruch bestärkt haben.

Verschärft wird die daraus erwachsende Gefahr durch die Tatsache, dass Islamisten inzwischen auf popkulturelle Aufhübschungen ihrer Inhalte setzen, die bei vielen Jugendlichen gut ankommen. Zudem nutzen sie – so auch der Hauptorganisator der Hamburger Kundgebungen – konsequent Verbreitungskanäle wie TikTok, um das Interesse und die Sympathien insbesondere bei Heranwachsenden zu gewinnen.

Im Podcast mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier erklärt Ali Ertan Toprak die Hintergründe der aktuellen Islamisten-Aufmärsche und beschreibt die Blindheit des Staates gegenüber religiösen Radikalen. Toprak ist seit vielen Jahren Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland und Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland. Der frühere Grüne ist er ein aufmerksamer und kundiger Beobachter der islamistischen Szene in Deutschland; im Gespräch berichtet er davon, wie er schon seit Jahren vor einer Ausbreitung des Islamismus in der Bundesrepublik warnt, ohne damit auf großes Interesse in der Politik gestoßen zu sein.

Die derzeitigen politischen Reaktionen auf die von einer Gruppierung namens „Muslim Interaktiv“ organisierten Kundgebungen hält Toprak denn auch für blanke Heuchelei.

Das Gespräch wurde am 30. April 2024 aufgezeichnet.

