Herr Toprak, über 1000 Menschen demonstrierten am Wochenende in Hamburg für ein „Kalifat“. Vermutlich wissen die meisten Nichtmuslime gar nicht genau, was das ist, aber dass die Herrschaft eines Kalifen über Deutschland nicht mit dem Grundgesetz und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist, liegt auf der Hand. Was sind das für Menschen, und was wäre von einem Kalifat zu erwarten?