Der Islamismus-Experte Ahmad Mansour ist Autor und Psychologe. Jüngst ist sein neues Buch „Operation Allah. Wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will“ im Verlag S. Fischer erschienen.

Herr Mansour, im Iran gehen Frauen und Männer auf die Straße, um unter anderem den Hijab-Zwang zu demonstrieren. Hat diese Protestwelle eine neue Qualität?

Der Unmut im Iran über die islamistische Herrschaft ist seit Jahren da. Es gab bereits viele Proteste, die gewaltsam unterbunden wurden. Jetzt scheint mir die letzte Chance, um diese Faschisten zu verdrängen, denn der Westen scheint sich damit abgefunden zu haben, dass dieses Regime bald eine Atombombe besitzen könnte.

Wie umstritten ist das Kopftuch innerhalb der islamischen Welt?

Die Debatte ist in der muslimischen Welt viel weiter als hier. Sie ist da viel ehrlicher, klarer und diverser. Die Frauen, die ein Kopftuch tragen, tun das aus religiösen Gründen oder weil sie der Meinung sind, eine Frau sollte ihre Reize in Anwesenheit von Männern verbergen. Hier in Europa ertrinken wir in unserer Naivität. Die Zunahme von Kopftüchern ist immer in Koalition mit einer Erstarkung von Islamismus zu beobachten. Schauen Sie bitte Bilder an aus dem Iran, Afghanistan, Syrien oder Palästina Anfang der 70er Jahre: Die Frauen waren damals viel freier als heute. Islamisten machen Kopftücher zu ihren Flaggen.

In Deutschland gibt es Frauen, die sagen, das Kopftuch kann bei uns auch Ausdruck ihrer Freiheit, auch ihrer Religionsfreiheit, sein. Was entgegnen Sie?

Dass erwachsene Frauen Kopftuch tragen, sollte eine Demokratie ertragen. Und ich bin auch absolut dagegen solche Frauen zu diskriminieren. Aber ich kann solche Frauen respektieren und trotzdem die Wahrheit über das Kopftuch sagen. Es ist ein Ausdruck von Tabuisierung der Sexualität, von Geschlechtertrennung, von Machtdemonstration der patriarchalischen Strukturen. Mit Feminismus und Freiheit hat das nichts zu tun. Fragen Sie bitte einen Imam, was der Islam dazu sagt, über Frauen die kein Kopftuch tragen, welche Strafen ein patriarchalischer Gott für sie vorbereitet. Wie kann unter solchen Umständen von Freiheit und Selbstbestimmung die Rede sein?

Sie haben ein neues Buch geschrieben, welches vor einer islamistischen Unterwanderung unserer Demokratie warnt. Sind Kopftücher etwa schon gefährlich?

Kopftücher sind nur ein Indikator für die Einflussnahme und Macht, die islamistische Strukturen schon erlangt haben. Gefährlich sind aber die Strukturen, die auf Desintegration, Parallelgesellschaften und die Unterdrückung von kritischen Stimmen beruhen. Die Islamisten sind nicht kurz davor unsere Gesellschaft zu übernehmen, sie haben aber Macht. Vor allem auf lokaler Ebene haben sie schon einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Und in manchen Parteien sind die dritten bis vierten Reihen schon besetzt durch Islamistenunterstützer oder Verharmloser.



Sie weiten den Islamismus-Begriff aus. Nicht nur gewaltbereite Muslime seien gefährlich, sondern auch ein legalistischer Islamismus, der mit viel Ausdauer und minimal-invasiven Aktionen seine Macht ausbaue, sagen Sie. Wo schlummert die größte Gefahr?

Das sind übrigens die Worte des Verfassungsschutzes, nicht meine. Islamisten, die schreiend den Koran verteilen wollen, die missionieren oder Jihad betreiben wollen, erkennen wir schnell. Wie erkennen wir aber einen Islamisten, der die Ideologie in sich trägt und in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in der Politik, in den Medien seine Position nutzt, um diese Ideologie zu verbreiteten? Nicht einfach, und genau das ist die Methode des politischen Islam.



Es gibt auch die These, dass Muslime sich radikalisieren, weil sie sich in Deutschland zunehmend diskriminiert fühlen. Stehen Muslime inzwischen nicht auch unter Generalverdacht?

Muslime sind keine Kuscheltiere der Linken und auch keine unmündigen Bürger, die nur auf Reaktionen von außen reagieren. Muslime erleben Rassismus und betreiben Rassismus. Muslime können wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft oder eben Islamisten werden. Dafür gibt es viele Gründe, wie die Erziehungsmethoden, das religiöse Verständnis des einzelnen und vieles mehr. Zu sagen, sie radikalisieren sich nur, weil sie diskriminiert werden, entspricht nicht meiner Erfahrung. Das erklärt nicht, warum Deutsche ohne Migrationshintergrund sich radikalisieren und auch nicht, warum sich Menschen in Saudi-Arabien radikalisieren. Aber es ist einfach. Und passt in den Narrativ, die Mehrheitsgesellschaft sei an allem schuld.

Ahmad Mansour

Sie fordern von der Politik neue Anstrengungen in Sachen echter Integration. Unter anderem sind Sie analog zur Kirchensteuer für eine Moscheesteuer. Warum?

Weil wir uns nur dadurch vom Ausland unabhängig machen können. Heute sind die meisten Moscheen durch Unterstützung aus undemokratischen Ländern in Betrieb. Wolllen sie, dass hier ein deutscher Islam entsteht, uns abhängig machen von Erdogan, Qatar und den Muslimbrüdern, dann sollen die Muslime selbst dafür aufkommen.

Derzeit steigen die Zahlen der Zuwanderer wieder, die nach Deutschland kommen, auch aus dem arabischen Raum. Sind wir auf die neuen Flüchtlinge besser vorbereitet als 2015?

Nein, wir sind sogar viel schlechter vorbereitet. Heute ist es schon Rechtsextremismus, Probleme bei der Integration anzusprechen. Statt des Begriffs Integration sprechen Experten lieber von „Teilhabe“, um daraus eine Bringschuld der Mehrheitsgesellschaft zu machen. Durch den Einfluss der Antirassismus-Ideologie, ist es verdammt schwierig geworden, überhaupt Erwartungen an Flüchtlinge zu formulieren.

Sie leben unter Polizeischutz und werden immer wieder bedroht und beleidigt. Zuletzt wurden Sie im Netz als „radikaler Rechter“ bezeichnet. Wie gehen Sie damit um?

Ich komme aus einer muslimischen Familie, meine Mutter trägt Kopftuch, ich heiße Ahmad und gehe in Gefängnisse, Schulen, Willkommensklassen, Asylheime und arbeite mit Gruppen, die oft vergessen werden. Dass sich durch meine Kritik irgendjemand in seiner Ehre verletzt fühlt, interessiert mich nicht. Ich habe mich sehr oft gegen Rechtextremismus geäußert, ich habe noch nie mit denen zusammengearbeitet. Wenn sie in einer Gesellschaft leben wollen, in dem jede abweichende Meinung als rechtsradikal bezeichnet wird, bitteschön. Davon werde nicht nur ich betroffen sein. Ich wehre mich rechtlich und werde es weiterhin tun. In 90 Prozent der Fälle bekomme ich entweder eine Entschuldigung oder gewinne vor Gericht.

Das Gespräch führte Volker Resing.