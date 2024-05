„Die Politik in Brüssel und die Politik in Berlin haben das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt Backhaus. Die Landwirte seien einseitig belastet worden: Während sich die Streiks etwa bei der Deutschen Bahn oder bei der Lufthansa um Arbeitszeiten und Lohnerhöhungen drehten, gehe es in der Land- und Forstwirtschaft schon lange nur noch um den Abbau von Geld und Subventionen. „Dass die Landwirte dann irgendwann auf die Barrikaden gehen, habe ich verstanden“, sagt Backhaus. In Mecklenburg-­Vorpommern bemühte er sich darum, mit den Bauern Kompromisse zu erarbeiten. Zusammen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lobbyierte der Minister für die Rücknahme der Streichung bei der Kfz-Steuerbefreiung in der Landwirtschaft – erfolgreich. Und er setzte sich dafür ein, mit den Bauern Alternativen zum Agrardiesel zu finden.