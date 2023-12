So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Nicht einmal ein Wochenende hat diese „Einigung“ unbeschadet überstanden, die die drei Ampel-Spitzen Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner nach ihrer Verhandlungsnacht im Kanzleramt präsentierten und als Ausweis der Handlungsfähigkeit ihrer Koalition präsentieren wollten. Am schnellsten und lautesten protestieren jetzt erstmal die Landwirte, denen der Diesel für ihre Traktoren verteuert werden soll. Und der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir stellt sich auf ihre Seite. Allerdings wird er von vielen der Bauern, die heute in Berlin demonstrieren, trotzdem ausgebuht. Stattdessen erschallt von ihnen der Ruf „Neuwahlen“. Und Hubert Aiwanger, Landwirt, Freie-Wähler-Chef und Vizeministerpräsident aus Bayern hat vermutlich den richtigen Riecher, dass er heute in Berlin mit dabei ist.

An Tagen wie diesem Montag entstehen möglicherweise Dynamiken, denen sich auch die ampelfreundlichsten Hauptstadtjournalisten und andere Bewohner des Raumschiffs Berlin-Mitte kaum entziehen können. Der verteuerte Diesel der Landwirte könnte vielleicht sogar ein konkreter Anlass sein für etwas Allgemeineres. Jener berühmte Funken, der eine explosive Lage eskalieren lässt.