So erreichen Sie Bernd Stegemann:

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschienen von ihm das Buch „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“ bei Klett-Cotta und „Wutkultur“ bei Theater der Zeit (August 2021).

Um die Methoden des Machterhalts zu verstehen, kann es manchmal helfen, in die weniger bekannten Nischen zu schauen. Die 3sat-Kulturzeit, die werktäglich vor der Tagesschau gezeigt wird, gehört sicherlich zu den Sendungen, die nur von einer kleinen Gruppe Kulturinteressierter geschaut wird. Was hier unter Kultur verstanden wird, ist einerseits weit gefasst, andererseits birgt die weltanschauliche Ausrichtung wenig Überraschungen. Zur Kultur wird alles gezählt, was im Weltbild des linksliberalen Bürgertums als erfreulich oder als gefährlich erachtet wird.

Über die Entdeckung eines „Geheimtreffens“, auf dem die Wannseekonferenz 2.0 vorbereitet worden sein soll, wird in gewohnter Empörung berichtet. Die Bauernproteste passen hingegen nicht ins Weltbild. So verfiel die Kulturzeit auf einen bemerkenswerten Trick, um ihr Missfallen auszudrücken.