„Gönnt Frau Baerbock ihre Visagistin!“, forderte jüngst eine Autorin des Stern in einem Meinungsbeitrag. Ihre Begründung: „Eitelkeit ist menschlich“ – und überhaupt: „Wir“ sollten großzügiger sein. Was mich betrifft, so gönne ich jedem Menschen im Prinzip alles; bin also überaus großzügig. Daher stelle ich mich auch in jeder Diskussion auf den Standpunkt, dass jeder Bürger nach seiner Fasson selig werden soll, solange im Gegenzug nicht von mir verlangt wird, dass ich die Realitäten anderer – wie zum Beispiel beim Selbstbestimmungsgesetz – als meine eigene Realität anerkennen muss. Abgesehen davon, dass Realität ein aus philosophischer Sicht sehr diskussionswürdiger Begriff ist, finde ich das schlicht übergriffig.

Jedenfalls forderte jüngst also diese Stern-Autorin, dass sich der Bürger nicht so anstellen soll, wenn Politiker jede Menge Steuergeld ausgeben, damit sie gut aussehen respektive sich gut in Szene setzen können. Nicht nur Frau Baerbock, deren Visagistin 137.000 Euro im Jahr kostet, sondern – um jetzt nicht schon wieder nur auf die Grünen zu schimpfen – beispielsweise auch Markus Söder, der jährlich 180.000 Euro für einen Fotografen ausgibt. In einem Punkt stimme ich der Autorin in dem Zusammenhang sogar ausdrücklich zu: Auch ich möchte nicht, dass unsere Volksvertreter total zerknittert und verlottert aussehen.

Deshalb freue ich mich auch darüber, dass der Welt-Kolumnist Don Alphonso nun richterlich erlaubt der Meinung sein darf, dass ein Wirtschaftsminister in einer Gruppe Bahnhofspenner nicht negativ auffallen würde. Das hat er jüngst gegen Robert Habeck durchgesetzt, der sich durch eine solche Feststellung – übrigens hatte Don Alphonso Habeck gar nicht namentlich genannt – majestätsbeleidigt fühlte und Anzeige erstattete. Und deshalb ärgere ich mich auch darüber, wenn eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages in eine Talkshow geht und aussieht wie eine Soziologiestudentin, die die Nacht zuvor ein bisschen zu ausgelassen gefeiert hat. Politische Spitzenämter sollten auch richtig bekleidet werden.

Ein Gespür hat für Mode und Ästhetik

Ich möchte Ihnen eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen, weil die gut passt zu einer solchen – zugegebenermaßen – furchtbar abgehobenen Diskussion um Inszenierung, Make-Up und Frisuren in einem Land, das bei allem, was hier schiefläuft, immerhin das große Glück hat, dass durch es hindurch Panzer derzeit nur rollen, wenn die Bundeswehr irgendwo eine Übung veranstaltet.

Meine kurze Anekdote ist diese: Ich bin als Kind und Jugendlicher unter der Woche bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die sich bei jeder Mark überlegen musste, wo hinein sie diese investieren will, weil jede investierte Mark dann anderswo fehlte. Doch wenn meine Mutter aus dem Haus ging, sah sie immer blendend aus, weil man auch ohne teure Visagistin und mit Hosenanzügen von der Stange blendend aussehen kann, sofern man ein bisschen ein Gespür hat für Mode und Ästhetik.

Gutes Aussehen ist also keine Frage des Geldes oder gar der An- oder Abwesenheit einer Visagistin. Das weiß nicht nur ich, sondern das wissen auch alle anderen Menschen da draußen, die hart arbeiten, und sich trotzdem selber um ihre Kleidung, ihre Frisur und ihr Make-Up kümmern müssen. Übrigens auf eigene Rechnung – und nicht auf Kosten des Steuerzahlers. Gutes Aussehen zwingend in einen Zusammenhang mit einer Visagistin zu stellen, wie es die Kollegin vom Stern machte, ist daher eine groteske Angelegenheit – und spricht nicht gerade für eine gewisse Bodenhaftung.

Alles nur „Peanuts“?

Was mich deutlich mehr stört, ist aber dies: Der Stern ist zweifellos Teil jenes grünprogressiven Medienmilieus, dem es in den vergangenen Jahren gelungen ist, klassisch linke Positionen, etwa um Arbeitnehmerrechte oder Aufstiegschancen, aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen, um dadurch Platz für jene Debatten zu schaffen, die ein linksgrünes Establishment diskutiert haben will. Es ist noch gar nicht so lange her, da ließen die Kollegen vom Stern eine ganze Ausgabe von Fridays for Future gestalten. Und erst vor vier Wochen setzte man Robert Habeck auf den Titel und nannte ihn den „Steuermann“, der unseren Wohlstand retten wolle. Ich würde sagen: Da lässt sich eine gewisse Tendenz erkennen.

Nun ist es völlig in Ordnung, wenn private Medienunternehmen politische Tendenzen haben. Dass man beim Stern oder bei der Süddeutschen Zeitung die Grünen mehr abfeiert als bei der Welt und bei Cicero ist Teil des deutschen Medienpluralismus. Heißt freilich nicht, dass der deutsche Journalismus in Gänze betrachtet nicht zu sehr politische Schlagseite hätte. Aber das ist eine andere Diskussion.

Nein, politische Tendenzen privater Medienunternehmen sind völlig in Ordnung, solange man nicht anfängt, die eigenen Maßstäbe zu variieren. Da muss man sich schon auch treu bleiben, sonst macht man sich sehr schnell sehr unglaubwürdig. Das gilt für die Medien und die Politik gleichermaßen. Und weil das so ist, kann man sich durchaus die Frage stellen, ob man eine Diskussion über verschiedene Beauty-Ausgaben deutscher Spitzenpolitiker nicht im etwas größeren Kontext betrachten sollte. Auch, wenn die Ausgaben dafür „Peanuts“ sind verglichen mit anderen Haushaltkosten, wie genannte Stern-Autorin ebenfalls feststellte.

Verzichtspredigten in Wirhabenplatzland

Wir leben mittlerweile in einem Land, in dem den Menschen tagtäglich der Verzicht gepredigt wird. Weniger Urlaubsreisen, weniger Fleischkonsum, weniger Quadratmeter pro Person sollen die Welt etwa vor der Klimaapokalypse retten. Das geht in Wirhabenplatzland (eine schöne Wortschöpfung als Anspielung auf die derzeitige Migrationspolitik mit Blick auf die deutsche Wohnungsnot von Autor Alexander Wendt) so weit, dass ein Autor der Süddeutschen Zeitung Ihre und meine Großmutter aus deren Häusern werfen will, weil die zu viel Platz brauchen. Wir sollen Stromsparen, wann immer nur irgendwie möglich, und unser Geld nicht für überflüssigen Luxus verprassen, weil der nur dem Klima schadet.

Der Begriff Degrowth gehört mittlerweile zu den beliebtesten Anglizismen im grünbewegten Milieu. „Wir müssen den Gürtel alle enger schnallen“, heißt es dort gerne. Derweil schreibt die Historikerin Hedwig Richter in der FAZ über die „Suppenkasperfreiheit“ jener, die bei der grünen Transformation nicht bedingungslos mitmachen wollen, und irgendwelche Geisteswissenschaftler dürfen sich über lukrative Vorträge freuen, wenn sie nur vehement genug predigen, dass die Zeiten des Wohlstandes vorüber sein müssen. Gleichzeitig gibt das Auswärtige Amt über 15 Millionen Euro jährlich für Sekt und Häppchen aus – und eine „Klima- und Entwicklungspartnerschaft“ mit Peru kostet den deutschen Steuerzahler insgesamt 529 Millionen Euro. Dabei handelt es sich zwar teilweise um Kredite, aber die müssen auch erstmal zurückgezahlt werden.

Die gute alte Vorbildfunktion

Das meine ich dann auch, wenn ich weiter oben schreibe, dass man die Debatte über die Beauty-Ausgaben der Bundesaußenministerin – und überhaupt jede Debatte über jeden Euro, den die Bundesregierung irgendwohin überweist – in einem größeren Kontext betrachten muss. Anders formuliert: Es ist schlicht unglaubwürdig, wenn man in Medien und Politik den Verzicht predigt, aber so tut, als seien 137.000 Euro für eine Visagistin oder 180.000 Euro für einen Fotografen, finanziert vom Steuerzahler, nur eine kaum relevante Randnotiz.

Und weil dem so ist, fällt mir am Ende dieses Beitrags meine Mutter wieder ein. Bevor die sich einen neuen Hosenanzug von der Stange oder einen günstigen Lippenstift vom Drogeriemarkt kaufte, wurde erstmal der Kühlschrank gefüllt, dafür gesorgt, dass daheim alles läuft und sauber ist, dass es den eigenen Kindern an nichts mangelt und alle Rechnungen bezahlt sind. Schon deshalb, weil sie mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Mittlerweile ist meine Mutter 62 Jahre jung und hat ein neues Hobby für sich entdeckt: Sie strickt den Großteil ihrer Klamotten jetzt einfach selbst – und sieht, wenn sie aus dem Haus geht, immer noch blendend aus.