Denn es ist doch so: In der Politik geht es auch um Repräsentanz – und wohl niemand, also weder Sie noch ich, wäre auf die Idee gekommen, in eine Talkshow des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gehen und dabei grau-weiße Tennissschuhe, eine Hose mit nicht näher definierbarer Farbe (irgendwie bräunlich) und eine Art Bomberjacke light in Grün zu tragen, das als Outfit, bei allem Respekt für unterschiedliche Kleidungsstile, nun wirklich nicht funktioniert. Und Göring-Eckardt ist immerhin Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Nennen Sie mich altbacken, aber ich finde, da muss man sich auch entsprechend kleiden, wenn man zu Sandra Maischberger geht. Schon deshalb, weil man wissen muss, dass Frau Wagenknecht nicht viel vom Schlabberlook hält. Ein Königreich für ein Bild von Sahra Wagenknecht in Jogginghose!