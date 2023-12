Seit es Planwirtschaft gibt, verläuft sie immer nach demselben Muster: Erst wird beschlossen, dann kommt die Realität, dann wird es knapp, dann wird rationiert, dann wird geleugnet, dass die Sache nicht funktioniert, und dann ist alles kaputt. Was die jüngst aufgeklaffte 60-Milliarden-Euro-Lücke betrifft, befindet sich das semi-sozialistische Deutschland bereits auf fortgeschrittener Stufe. Im Volkshochschul-Jargon entspricht die aktuelle in etwa B1. Wir befinden uns also irgendwo in der Mitte dieser Strecke, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass die Bundesnetzagentur derzeit die Rationierung von Strom vorbereitet.

Schaffen wir nicht bald eine echte Kehrtwende – also die Rückkehr zu einer pragmatischen Finanz-, Migrations- und Wirtschaftspolitik, in der man sich von CO2-freien Wunschträumen verabschiedet, fordern und fördern wieder zur Maxime für Migration macht und sich die Bundesregierung beim Geldausgeben wieder auf die ihr als Regierung obliegenden originären Aufgaben besinnt –, folgt bald B2 und so weiter. Mit dem Unterschied, dass am Ende des Volkshochschulkurses ein Zertifikat wartet, auf das man stolz sein kann, während am Ende des derzeitigen Ampelkurses der Ruin wartet, auf den man kein bisschen stolz sein kann.