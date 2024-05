Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Der Begriff „Achse des Widerstands“ wurde erstmals geprägt, als die Vereinigten Staaten 2003 in den Irak einmarschierten. Obwohl die Besatzung es dem Iran ermöglichte, in der arabischen Welt an Einfluss zu gewinnen, war Teheran stets über die Absichten der USA besorgt, insbesondere im Hinblick auf die Erklärungen zur Verbreitung der Demokratie in der Region.

Teheran beschloss daher, sein Vordringen in den Nahen Osten zu beschleunigen, auch wenn man die USA und Israel davon überzeugen konnte, den Status des Iran anzuerkennen, ohne direkt mit ihm in Konflikt zu geraten. Seitdem hat sich die sogenannte Achse auf Dutzende von schiitischen Milizen ausgeweitet, die im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen operieren und allesamt mit dem Iran verbunden sind. Trotz ihrer revolutionären Slogans gegen die USA und Israel hat die Achse die meisten ihrer Kämpfe gegen sunnitische Araber geführt.

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober, der den aktuellen Konflikt zwischen Israel und Gaza auslöste, hat gezeigt, dass die Achse nicht gewillt ist, mehr zu tun als ein paar performative Angriffe durchzuführen, die keinerlei Auswirkungen auf die israelische Kriegsführung hatten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Achse des Widerstands nach dem Ende des Krieges überleben wird.

Iran ist dem israelischen Militär nicht gewachsen

Im Januar 2020 ermordeten die USA Qassem Soleimani, den Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, der Irans regionales Projekt konzipierte. Er war es, der die Quds-Brigade von einer Gruppe, die lediglich arabische Milizen ausbildete, in ein komplexes Netzwerk verwandelte, das die regionalen Grenzen durchdrang und im Irak, Jemen, Syrien und Libanon die Oberhand gewann.

Soleimani entwickelte eine Theorie der Vorwärtsverteidigung, die die Konfrontation physisch vom Iran selbst weg verlagerte und eine Achse bildete, die sich der regionalen Hegemonie der USA und Israels nicht nur entgegenstellte, sondern sogar mit ihr konkurrierte. Der Iran hat seine Reaktion auf die Ermordung Soleimanis jedoch sorgfältig kalkuliert: Er bombardierte zwei amerikanische Stützpunkte im West- und Nordirak und stimmte die Angriffe mit Washington ab, um die Zahl der Opfer und den Schaden zu minimieren.

Die Reaktion entsprach der iranischen Strategie der vergangenen Jahrzehnte. Das Land weiß, dass es dem US-amerikanischen und dem israelischen Militär nicht gewachsen ist, und versucht daher, seinen Einfluss auf subtilere Weise auszuweiten und internationale Anerkennung zu gewinnen. Nach der Niederlage im Krieg gegen den Irak von 1980 bis 1988 gab der Iran die Idee auf, die islamische Revolution zu exportieren, und konzentrierte sich stattdessen darauf, seine Errungenschaften zu bewahren, indem er sich als persische, schiitische Macht definierte.

Sie betreibt Regionalpolitik innerhalb der Parameter des internationalen Systems, um ihren Einfluss auszuweiten, indem sie ihre Stellvertreter in asymmetrische Kriege verwickelt. Indem er seine schiitischen Stellvertreter einsetzt, vermeidet der Iran eine direkte militärische Konfrontation und versucht, seine Ziele zu erreichen, ohne innerhalb oder in der Nähe seiner Grenzen schwere Schäden zu erleiden. Er präsentiert sich als starker und vernünftiger regionaler Akteur, mit dem seine Gegner zusammenarbeiten können, um seine vermeintlich autonomen regionalen Akteure einzudämmen. Letztendlich will der Iran das wichtigste wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Zentrum in Südwestasien werden.

Teheran möchte keinen Krieg gegen Israel führen

Eine der ideologischen Komponenten der iranischen Revolution war die Rückeroberung Jerusalems von Israel. Aber heute hat der Iran keine ideologischen Probleme mit dem jüdischen Staat als solchem. Iran will keinen Krieg gegen Israel führen, weil sein primäres Ziel nicht darin besteht, Israel aus der Welt zu schaffen – was er für unerreichbar hält. Er betrachtet Israel vielmehr als seinen wahren regionalen Konkurrenten, der den USA und ihren Verbündeten in der Golfregion als Bollwerk gegen seine Expansion dient. Die Unterstützung der Hamas ist mit anderen Worten ein nützliches Mittel, um Israel zum eigenen Vorteil zu schwächen und gleichzeitig eine Konfrontation mit den arabischen Ländern zu vermeiden. Für Teheran ist die palästinensische Frage ein Vorwand für sein expansionistisches sektiererisches Projekt.

Dies erklärt, warum der Iran den Angriff vom 7. Oktober zwar gebilligt, sich aber von ihm distanziert hat. Die anschließenden Operationen der Achse zeigten, wenn überhaupt, dass der Gazastreifen auf sich allein gestellt war. Sie zeigten, dass es sich um nichts anderes als eine politische Show handelte, die vom Iran gesteuert wurde und ausschließlich seinen internationalen Interessen diente. Die USA haben den Iran wiederholt gewarnt, um ihn von einer Eskalation des Krieges abzuhalten.

Die Huthis im Jemen behinderten die Schifffahrt im Roten Meer und feuerten wahllos Raketen auf Israel ab, aber beides hatte keine Auswirkungen auf die Kriegsanstrengungen. Die irakischen Milizen nahmen US-Stützpunkte ins Visier – nicht aber israelische Stellungen –, ohne nennenswerte Verluste zu verursachen, um eine verheerende Reaktion zu vermeiden. Die syrische Regierung, die enge Beziehungen zum Herrscher von Abu Dhabi unterhält, freute sich über die israelischen Kriegsanstrengungen zur Liquidierung der Hamas, die die bewaffnete syrische Opposition in ihrem Krieg gegen das Assad-Regime unterstützt. Anstatt einen groß angelegten Krieg zur Verteidigung des Gazastreifens zu führen, versuchte die Achse, ihr Gesicht zu wahren, mit mageren Antworten.

Reaktion der Hisbollah war besonders zahnlos

Im Libanon war die Reaktion der Hisbollah besonders zahnlos und bewies, dass das „Gleichgewicht des Schreckens“ mit Israel – durch das sie behauptet, den Libanon zu schützen – völlig fiktiv ist. Auf iranische Anweisung hin ließ sich die Hisbollah auf begrenzte Scharmützel an der südlibanesischen Grenze ein, worauf die Israelis mit einer erheblichen Eskalation reagierten, die die Hisbollah nicht erwiderte. Der Vorsitzende des parlamentarischen Blocks der Hisbollah recycelte eine klischeehafte Erklärung darüber, warum die Mitglieder der Widerstandsachse zögern, sich mit Israel anzulegen, und betonte, dass sie es nicht zulassen würden, dass Israel ihnen einen Krieg aufzwingt, sondern stattdessen einen geeigneten Zeitpunkt wählen würden, um einen solchen zu beginnen.

Die Hisbollah hat erkannt, dass sie mit der oberflächlichen Eröffnung der Front im Südlibanon einen selbstmörderischen Akt begangen hat, der Israel den Vorwand lieferte, sie aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Sie musste auch zur Kenntnis nehmen, dass die von Israel auferlegten, neuen Einsatzregeln eine Niederlage unausweichlich machten. Angesichts ihrer unhaltbaren Situation entschied sie sich für ein pragmatisches Vorgehen, um ihre Verluste zu minimieren und sich angeblich auf künftige Runden vorzubereiten, um ihren taktischen Fehler rückgängig zu machen.

Gaza-Krieg verdeutlicht die leere Rhetorik des Irans

Die Achse des Widerstands hat zwei Bedeutungen. Die erste bezieht sich auf Irans Unterstützung für das syrische Regime mit mehr als 70.000 Kämpfern und seine Mobilisierung von Milizen im Irak, um den Islamischen Staat zu bekämpfen. Die Einmischung des Irans in Syrien und im Irak stellt die wahre Bedeutung der Achse dar. Die iranische Wahrnehmung der Beteiligung der Achse des Widerstands am Gaza-Krieg ist dagegen symbolisch und theatralisch. Die Achse hat sich also seit Beginn des Krieges allmählich aufgelöst. Das Zögern Syriens, sich auf die Konfrontation einzulassen, und die Behauptung der Hisbollah, die Zeit für den großen Krieg sei noch nicht gekommen, haben sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Teheran beherrscht die Kunst, Rationalität mit Rebellion gegen die internationale Ordnung zu verbinden. Durch das symbolische Eingreifen seiner Bauern in den Krieg sandte der Iran den USA und Israel die Botschaft, dass er an unbedachten Abenteuern nicht interessiert ist. Der Iran skandierte Slogans zur Verteidigung des Islams und seiner heiligen Stätten und verdoppelte seine Feindseligkeit gegenüber dem Westen und Israel als Deckmantel für die Umsetzung seiner Expansionspläne in der Region. Der Krieg zwischen Israel und Gaza hat die leere Rhetorik des Irans und seine mangelnde Bereitschaft, die USA und Israel so weit zu verärgern, dass er eine Konfrontation auslöst, von der er weiß, dass er sie nicht gewinnen kann, deutlich gemacht.

Der Iran hat einen Fehler begangen, als er als Reaktion auf die Zerstörung seines Konsulats in Damaskus Israel angriff und damit seine Schwäche zeigte. Die geringen Verluste, die dieser Angriff verursachte, schwächten die Glaubwürdigkeit der iranischen Abschreckung und stellten die militärischen Fähigkeiten des Landes in Frage. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kommentierte den gescheiterten iranischen Angriff mit den Worten, Teheran müsse die Wirksamkeit seiner Waffen überprüfen. Iranische Drohnen und Raketen überflogen den Luftraum einiger arabischer Länder. Sie fingen sie ab und informierten die Israelis über ihre Flugbahn, was ihnen das Ausmaß der regionalen Bedrohung durch den Iran noch deutlicher vor Augen führte.

Kurzum: Der iranische Angriff brachte die arabischen Länder dem Ziel näher, einen regionalen Pakt mit Israel zu schließen, um die iranischen Ambitionen zu bremsen.

