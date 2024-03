Selten wurde die Frage nach der Zukunft des Nahen Ostens mit so großer Sorge gestellt wie zu Beginn des Jahres 2024. Zwar gab es auch in der Vergangenheit dramatische Wendepunkte in der Geschichte der Region, die die Weltpolitik prägten. Jüngere Beispiele waren der Kuwaitkrieg 1990/1991, die amerikanische Invasion des Irak 2003 und die Proteste des Arabischen Frühlings 2011. Doch wurde die Zukunft der Region selten so pessimistisch debattiert wie seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die daran anschließende Eskalation der Gewalt in Gaza, Libanon, Irak, Syrien und Jemen. Die Frage, wo das alles enden soll, wird kaum einmal mehr mit hoffnungsfrohen Visionen beantwortet.

Dieser neue Pessimismus hat gute Gründe, denn der auf den 7. Oktober folgende Krieg demonstriert zum wiederholten Male, wie unversöhnlich sich Israelis und Palästinenser gegenüberstehen, sodass an eine „Lösung“ des Konflikts kaum zu denken ist. Die Angriffe der Huthi-Rebellen und schiitischer Milizen im Irak und Syrien auf US-Truppen und die Vergeltungsschläge der Amerikaner lassen eine größere Eskalation zwischen den USA und Iran und vielleicht sogar einen neuen großen Nahostkrieg befürchten. Auch ein Waffengang zwischen Israel und der Hisbollah wird immer wahrscheinlicher, da die Rivalen sich schon seit Oktober gegenseitig beschießen.