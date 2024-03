Als die Gewerkschaften in den 1980er-Jahren ihren Kampf für die 35-Stunden-Woche aufnahmen, warnte Kanzler Helmut Kohl vor dem „kollektiven Freizeitpark Deutschland“, in dem niemand mehr arbeiten wolle. Nun wurde in Deutschland – nicht zuletzt wegen der vielen Urlaubs- und Feiertage – schon immer weniger gearbeitet als in anderen Ländern. Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Damals sollte die Arbeitszeitverkürzung auch ein Mittel der Umverteilung sein – von den Beschäftigten hin zu den Arbeitssuchenden. Heute dagegen suchen die Betriebe händeringend nach Mitarbeitern.

Ebenfalls verändert hat sich die Wettbewerbsposition Deutschlands im internationalen Vergleich: Exportweltmeister, das war einmal. Die Bundesrepublik ist auch längst nicht mehr die Konjunkturlokomotive Europas. Doch eine Spitzenposition haben wir verteidigt: Die deutschen Erwerbstätigen arbeiten weiterhin weniger als die Menschen in allen anderen OECD-Ländern. 2023 wurde sogar ein neuer „Freizeitrekord“ erreicht. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit betrug 2023 nur noch 1342 Stunden, der niedrigste Stand seit 50 Jahren, wenn man vom Pandemiejahr 2020 einmal absieht. 2019 waren es noch 1354 Stunden.