In der Ausschusssitzung am Morgen allerdings sei er betont gut gelaunt aufgetreten, heißt es von Ausschussmitgliedern. Mit seiner Anwesenheit wollte er offenbar möglichem Unmut im Vorhinein begegnen. In der Vergangenheit hatte man sich im Bundestag auch schon mal über mangelnde Präsenz von Habeck beklagt. Nun also ging der Minister in die Offensive. Die Aufregung sei unnötig, alles ganz normales Regierungshandeln, so der Minister. Er war gut vorbereitet, hatte sich in die Akten eingelesen und seinerseits gleich eine Tischvorlage für die Parlamentarier vorbereitet, die nun seine Argumentation stützen sollte: Alles paletti also?