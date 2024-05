Propalästinensische Aktivisten haben am Dienstag einen Hof der Freien Universität in Berlin besetzt. Dabei handelt es sich nach einem Bericht des Tagesspiegel um den „Theaterhof“ an der Rostlaube hinter der Mensa der FU in Dahlem. Rund 80 bis 100 Personen waren nach Schätzungen einer Uni-Sprecherin beteiligt. Einige von ihnen sollen dem Reporter des Tagesspiegel „German-Nazi-Media“ und „Shame on you“ zugerufen haben. Die deutsche Presse lüge, sagte eine Demonstrantin mit Kamera gegenüber dem Tagesspiegel. Umstehende Studenten wollten sich nicht zu dem Protest äußern. „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand Pflicht“, „Strike is resistance“, „Fight colonial power“ und „Decolonise feminism – free Palestine student coalition“, steht dem Tagesspiegel zufolge auf Plakaten. Auch „Fuck you FU“-, „Fuck you Germany“- und „Free, free Palastine“-Rufe seien zu hören gewesen.

Auf Fotos einer als „Student Coalition Berlin“ bei Instagram auftretenden Gruppe waren mehrere Zelte zu sehen. Die Gruppe forderte die Besetzung deutscher Universitäten und studentischen Widerstand in Solidarität mit Gaza. Die Universität kündigte ein rasches Vorgehen an. „Die FU hat die Räumung angeordnet und die Polizei gerufen“, so die Uni-Sprecherin. Vonseiten der Polizei gab es vorerst keine konkreten Informationen. Man müsse sich zunächst einen Überblick verschaffen, hieß es.

Am Freitag hatten Anti-Israel-Aktivisten bereits an der Humboldt-Universität in Berlin protestiert. Hier hatten laut Bild rund 300 teils vermummte Demonstranten den Campus besetzt. Sie hätten „Yallah, Yallah, Intifada!“ geschrien und die Universitäts-Präsidentin als Zionistin beschimpft. Einige hatten sich mit Palästinensertüchern vermummt. Die Protestierenden forderten einen Hörsaal als Kundgebungsort, dem die Universitätsleitung nicht stattgab. In der Folge leitete die Polizei 37 Ermittlungsverfahren wegen möglicher Fälle von Volksverhetzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

In den USA gibt es seit mehr als zwei Wochen an zahlreichen Universitäten Proteste gegen den israelischen Militäreinsatz gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen und für Solidarität mit den dort lebenden Palästinensern. Die Protestbewegung zeichnet sich durch Antisemitismus und die Verharmlosung der Terrororganisation Hamas aus. Medienberichten zufolge sind in dem Zusammenhang 2000 Menschen festgenommen worden.

Hintergrund ist das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten.

