Im wahrsten Sinne des Wortes jahrhundertelang waren Bibliotheken der Ort, an dem wissenschaftliches Wissen gelagert und zugänglich gemacht wurde. Sie waren auch ein Ort, an dem man Wissenschaft und Belesenheit in teilweise spektakulären Bauten feierte. Die Klosterbibliothek des Klosters Melk, die Herzogin-Amalia-Bibliothek in Weimar, die British Library in London, die wohl größte Bibliothek der Welt, oder die moderne, ästhetisch beeindruckende Bibliotheca Vasconcelos in Mexiko sind solche wirklich spektakulären Orte. Diese Orte verlieren zunehmend an Bedeutung.

Es gibt die Klage – und empirische Untersuchungen, die diese Klage bestätigen –, dass weniger oder weniger lange Texte gelesen werden, und in Bibliotheken liegen üblicherweise vor allem längere Texte. In den viel rezipierten sozialen Medien gibt es vor allem kurze Texte. Andererseits kann heute jeder zum Autor werden und sich zu allem, auch zur Wissenschaft, äußern, ohne dass irgendjemand eine Bibliothek aufsuchen muss. Um sich etwa über wissenschaftliche Fragen zu informieren, wie Klimakatastrophe, Erziehungsfragen, Gesundheit, Antriebstechniken für Autos etc. gibt es Blogs, Internetplattformen, wo Hinz und Kunz ihre Meinung kundtun und dies als seriöses Wissen verkaufen. Kurz, wenig komplex, klare Botschaft, maximal leicht zugänglich und möglichst viele Follower sind die Qualitätskriterien dieses Publizierens. Wahr ist, was gemeint wird.

Das neue Heilsversprechen

Wissenschaft soll und möchte dem entgegenwirken – seriöses, geprüftes Wissen anbieten. Die Produzenten dieses seriösen Wissens stehen dabei unter großem Publikationsdruck, denn nur viele Zitationen in renommierten Journalen qualifizieren für Forschungsgelder durch Drittmittelanträge. „Publish or perish“ heißt es im Englischen schon seit vielen Jahren. Das Pendant zu den vielen Followern sind viele Personen, die wissenschaftliche Texte in serösen, möglichst häufig zitierten Journalen ernsthaft lesen und dann zitieren. Zitation wird zur Währung wissenschaftlicher Reputation!

In diesem Kontext gibt es schon seit einiger Zeit ein neues Heilsversprechen: Es soll einen ungehinderten Wissensfluss in der Wissenschaft geben. Publizieren und der Zugang zu Publikationen sollen einfacher gemacht werden. Wissensorte müssen in einer digitalisierten Welt nicht mehr beschwerlich aufgesucht werden. Der Zugang auf Knopfdruck funktioniert ähnlich wie bei Facebook oder TikTok. Durch das digitale Sichtbarmachen von Forschungsergebnissen soll Wissenschaft sich besser und schneller weiterentwickeln, mehr Personen erreichen, Erkenntnis produzierende Diskurse erleichtert werden. Dieses digitale Versprechen wissenschaftlichen Heils firmiert unter den Begriff Open Access, meist als „OA“ abgekürzt.

Schon vor 20 Jahren haben sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz und der Deutsche Bibliotheksverband dieser Berliner Erklärung verschrieben. Inzwischen sind viele hundert nationale und internationale Organisationen dieser Erklärung gefolgt. Was vor 20 Jahren mehr eine Publikationsnische war, gewinnt gegenwärtig an großer Relevanz.

Kostenloser Zugang zu Wissen für alle

Open Access steht für den freien kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen weltweit. Wer könnte an dem Heil einer solchen Konzeption zweifeln? Man sitzt zu Hause in seinem bequemen Sessel, im Zug mit WLAN-Zugang oder einem Café und kann recherchieren, ohne sich an einen physischen Ort zu begeben, ohne komplexe Ausleihsysteme zu verstehen, an ihnen zu scheitern und natürlich auch, ohne Mahngebühren bezahlen zu müssen, wenn die Ausleihe eine Frist überschreitet. Der spektakuläre Ort, der häufig nicht ohne Schwierigkeiten war, wird durch Server ersetzt, und diejenigen, die Zugang zu diesen Servern haben, können mit geringem Aufwand lesen. Dabei kann man vier Formen von Open Access unterscheiden:

1. Gold OA: Wissenschaftliche Publikationen erscheinen nach einer Begutachtung durch Peers direkt im Open Access. Dabei fallen erhebliche Gebühren an. Bei preiswerten Aufsätzen in den Sozialwissenschaften 1200€; wenn man in den Neurowissenschaften publiziert, sind es auch leicht einmal 6000 bis 7000€. Üblicherweise werden hierfür die Autoren zu Kasse gebeten.

2. Diamond OA: Diese Bezeichnung steht für das Publizieren, das sowohl für die Autoren als auch für diejenigen, die lesen, kostenlos ist. Das ist das liberale Gegenmodell zu Gold OA und dem Ideal des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen für alle am nächsten.

3. Hybrid OA: Wenn ein Artikel in einer Closed-Access-Zeitschrift erschienen ist, können Autoren den Artikel gegen Zahlung einer Gebühr freikaufen. Das ist praktisch für die Verlage, denn sie verdienen sowohl am Verkauf einer Zeitschrift als auch vom Verkauf eines Artikels.

4. Green OA: Diese Art der Publikation hat etwas von einem Trick. Man veröffentlicht Versionen eines Artikels aus dem Kontext Closed Access an einem Open-Access-Ort, die nicht der originalen Druckfassung entsprechen, etwa weil sie Vorversionen sind, ein anderes Layout haben oder eine Sperrfrist abgelaufen ist.

Nicht alles ist Gold, was glänzt

Gold OA ist im mehrfachen Sinne des Wortes der Goldstandard dieses Publikationsverfahrens. Bekam man früher als Autor ein Honorar für das, was man geschrieben hat, so müssen jetzt diejenigen, die ihre Erkenntnisse publizieren wollen, dafür bezahlen. Das ist eine radikale Wende: Früher kaufte man etwas, um zu lesen, und jetzt kauft man das Recht, etwas zu publizieren! Gutenberg machte Menschen zu Lesern, Digitalität und Internet machen jeden zu einem potenziellen Autor, Open Access macht wissenschaftliche Autoren zu Bezahlern. In der schönen neuen Welt der Wissenschaft müssen diejenigen, die schreiben, zahlen, und diejenigen, die nur lesen, zahlen nichts! Ist das wirklich eine gute Entwicklung und faire Verteilung von Lasten?

Diamond OA ist trotz vieler unterstützender Initiativen weniger populär und weist vor allem eine geringere Dignität auf. Die weltweit bedeutsamen, weit rezipierten und anerkannten Journale erscheinen zumindest in meinem Fächerbereich in Verlagen wie Sage, Elsevier, Springer, Wiley, die sich alle besonders dem Gold OA verschrieben haben. Das ist nicht verwunderlich, denn man kann sehr viel Geld damit verdienen. Das Lektorat der Texte übernehmen Kollegen, die als sogenannte Peer Reviewer die Qualität der Texte überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen, denen man für eine Publikation folgen muss. Das Reviewen wird zum Ehrenamt deklariert, für das selbstverständlich keine Honorierung erfolgt.

Die meist nach strengen Vorgaben erstellten Texte bedürfen nur eines geringen Aufwands beim Layout. Druckkosten für einen Papierdruck fallen nicht an, wenn man online publiziert, ebenso wenig Honorar für diejenigen, die schreiben. D.h. Open Access ist neben der postulierten Verbesserung des Wissensflusses in der Wissenschaft eine riesige Gelddruckmaschine für einige Verlage.

Zurzeit tritt eine Reihe von Universitäten dem sogenannten DEAL-Konsortium (Deutschland Allianz) bei. D.h. unter Federführung der Hochschulrektorenkonferenz wird mit Verlagen verhandelt, Publikationen im Open-Access-Verfahren sichtbar zu machen. Hierzu erscheint eine Erfolgsmeldung nach der anderen. Gerade freut sich das Konsortium, dass die Gebühr für den Elsevier-Verlag von 2550€ auf 2500€ gesunken ist. Toll! Was bedeutet das für die Autoren an Hochschulen?

Autorensicht auf Open Access

Für diejenigen, die forschen, schreiben und in hochwertigen international anerkannten Zeitschriften publizieren, kann es zu einer Ressourcenvernichtungsmaschine werden, wenn man Gold OA bedient, um Ergebnisse zu verbreiten. Dies gilt zumindest, wenn eine Universität dem Verursacherprinzip folgt und diejenigen bezahlen lässt, die tatsächlich hochrangig publizieren.

An meiner Fakultät, der Fakultät 11 der LMU, verliert ein Department fast ein Drittel seiner finanziellen Ressourcen, weil Mitarbeiter im OA publizieren und dadurch eine hohe internationale Sichtbarkeit haben. Wir müssen inzwischen allen raten, nicht im OA zu publizieren, um nicht alle finanziellen Spielräume für kleine Projekte oder auch für die Lehre zu verlieren. Dies bringt einen erheblichen Verlust an internationaler Sichtbarkeit mit sich. Die Apologeten des Open Access sagen nun, man müsse bei der Beantragung von Projekten die Publikationsgebühren ebenfalls mit beantragen.

Dies übersieht, dass Projektmittel üblicherweise einen Zeitstempel haben; man muss sie während der Projektlaufzeit oder in einer sehr begrenzten Zeit danach ausgeben. Das widerspricht jeder Forschungspraxis, bei der Publikationen etwa in empirischen Projekten erst nach der Auswertung der Daten Jahre nach einem Projekt stattfinden. Qualifikanten, die nach einem Projekt promovieren oder habilitieren möchten, fehlt es dann an Publikationsressourcen. Im Rahmen eines Habilitationsprozesses können so leicht zwischen 10.000 und 20.000€ zustande kommen. Und überhaupt – darf man als Wissenschaftler nur noch publikationswürdige Ideen im Rahmen eines drittmittelfinanzierten Projekts haben?

Open Access der Universitätsfinanzierung

Menschen, die Organisationen beraten, werden jetzt einwenden, man müsse nur umschichten, andere Prioritäten setzen, dann gehe das schon! Was wirklich wichtig ist, kann bei gutem Willen selbstverständlich bezahlt werden. Hierzu ist anzumerken, dass es zwar Inflationsausgleich in Tarifverhandlungen gibt, die Renten erhöht werden, jedoch bei den einzelnen Lehr- und Forschungseinrichtungen eher wenig ankommt.

Ich will mich hier nur zu meinem Lehrstuhl an der LMU äußern! Mein Lehrstuhl zum Beispiel hat in den letzten 20 Jahren viele Drittmittel im Millionenbereich eingeworben, die Studierendenzahl hat sich verdoppelt, aber der Etat ist gleich geblieben. Gleichzeitig steigen die Kosten für Lehraufträge, Hilfskräfte etc. Publikationsgebühren werden hiermit zu einer Anforderung, die kaum gestemmt werden kann. Statt Etats zu erhöhen, wird eine gigantische Antragsbürokratie entwickelt, die alle Personen an Lehre und Forschungseinheiten verpflichten, Ausschreibungen zu suchen und entsprechende Anträge einzureichen. Die Suche nach dem Geldtopf wird wichtiger als die Suche nach wissenschaftlich seriösen Ergebnissen.

Das Problem stellt sich an den verschiedenen Universitäten sehr unterschiedlich dar. Die forschungsstarken Hochschulen, die viel international sichtbar publizieren, müssen viel zahlen. Die weniger forschungsstarken, oder diejenigen, denen eine nationale Sichtbarkeit reicht, zahlen weniger, weil sie nur lesen.

Fazit

Wenn wir in Deutschland eine internationale Sichtbarkeit der Universitäten haben wollen, bedarf es einer Gegenfinanzierung von Open Access, die in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen nicht an Wissenschaftler oder Lehr- und Forschungseinheiten weitergereicht wird. Das muss unbürokratisch geschehen, ohne dass sich diejenigen, die international im OA publizieren, in den Schlund einer Hydra aus Geldtöpfen, Formularen, Antragsprosa und Begutachtungen begeben.